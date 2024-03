Incendio y muerte en Córdoba: los 3 jóvenes eran de Abra Pampa y habían llegado hace un mes

Un voraz incendio se desató en un edificio de Nueva Córdoba en horas de la madrugada de este jueves. Tres jóvenes jujeños que estaban en el lugar intentaron huir del fuego: Tiziano Tejerina murió tras saltar desde un 12° piso y Sebastián Liquín e encuentra en grave estado. Pablo Acasa atraviesa un cuadro de crisis.

Alberto del Cura, titular de la Casa de Jujuy en Córdoba, indicó en diálogo con GPS por AM630 que los jujeños habían llegado a la ciudad hacía 30 días. Asimismo, indicó que los 3 provenían de Abra Pampa.

“Nos costó la identificación, llevamos un cuadro de información de los estudiantes que vienen y no podíamos hacer un abordaje para establecer de quién era el familiar y de dónde eran, en un principio los nombres estaban mal”, explicó sobre las complejidades para activar los circuitos de asistencia desde la institución que encabeza.

Del Cura indicó que el joven que saltó junto con el muchacho que perdió la vida está con un cuadro reservado, internado en el Hospital de Urgencias. En tanto, el tercer jujeño, que logró escapar hacia el balcón que estaba debajo del punto donde se desató el fuego, quedó en estado de shock por lo vivido.

Incendio en Córdoba

El titular de la Casa de Jujuy sostuvo que el chico atraviesa una “crisis psicológica muy grande y es atendido por profesionales que están con él. Vio todo, estaba consternado, lo sacaron los bomberos colgado a 40 metros de altura", recordó.

Por otra parte, Del Cura recalcó que desde la institución acompañarán las determinaciones de los padres de los estudiantes, que en horas de la tarde estaban camino a Córdoba, para brindarles asistencia en base a sus decisiones. Sostuvo que tanto para atención sanitaria como para el traslado de los restos del joven fallecido harán aportes.

Asimismo, se refirió a la situación judicial por el hecho. “Depende de lo que diga fiscalía y del informe de Bomberos, las conjeturas son varias, pero hasta que no tengamos un resultado oficial no podemos decir o establecer algún parámetro de lo sucedido, vamos a esperar los informes”, señaló.

LOS VECINOS DEL EDIFICIO ASEGURARON QUE HABÍA PROBLEMAS CON EL GAS

Escenas dramáticas se vivieron durante la madrugada de este jueves en el barrio Nueva Córdoba. Un joven de 19 años salvó su vida tras escapar de un departamento en llamas, pero otro falleció al arrojarse al vacío y un tercero está grave, todos son oriundos de Jujuy.

Todo comenzó cerca de las 04.45 en el edificio Aguaribay, ubicado en Yrigoyen 398, cuando el departamento 12 A donde residen tres jóvenes jujeños, empezó a incendiarse.

Pablo Acasa, uno de los tres jóvenes estudiantes que se encontraban en el inmueble, logró descender hacia un balcón del piso 11 y fue rescatado por los bomberos que lograron ingresar por el complejo colindante.

Tiziano Tejerina de 18 años y Sebastián Liquín, de 19, al parecer se arrojaron a un patio interno ante el avance del fuego. El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, precisó a Cadena 3 que "se produjo el deceso de uno y el otro fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Urgencias".

Durante el incendio unas 35 personas se autoevacuaron. "Estábamos durmiendo y tipo 4.30 escuchamos que gritaban 'auxilio, auxilio, fuego'", contó una vecina del edificio. "Nos asomamos y miramos para arriba y vimos fuego. Al ratito se escuchó que algo cayó, no sé si fue uno de los chicos o que tiraron algo. Se sintió una explosión, había vidrios por todos lados. Los bomberos y la Policía vinieron rapidísimo", completó.

Una mujer policía resultó con intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fue derivada al Policlínico Policial para su atención.

Otra vecina afirmó a Cadena 3 que hubo reclamos previos sobre las condiciones inseguras del edificio. Según ella, hubo varias quejas sobre el olor a gas y el estado de las tuberías. "Era lógico que iba a pasar esto, se podría haber evitado", lamentó la vecina.

"Hubo varios reclamos por olor a gas. Supuestamente arreglaron porque esta semana tenemos un cobro de unas expensas por un arreglo de gas en la cañería. Pero el 21 de marzo hablábamos en el grupo de vecinos que había olor a quemado. Habló un chico del piso 11, justamente, que dijo sentir olor a quemado y a gas en su baño y demás", detalló.

En ese sentido, Lautaro es un vecino del piso 8, que dijo a este medio que hubo trabajos en el edificio por problemas con el gas. "No tengo conocimiento puntualmente sobre lo que se realizó y lo que no porque en mi departamento no había problemas", declaró.

“Nos llegaron las expensas de que habían hecho un arreglo de gas. Había olor a gas olor a quemado todo el tiempo. El encargado nunca apareció, es más, a los que se quejaban los bloqueaba del WhatsApp del edificio”, dijo otro de ellos.

