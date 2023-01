Incremento de precios: en Jujuy la docena de buñuelos cuesta $800

Termina la segunda quincena de enero con números muy positivos para el turismo en Jujuy. Sin embargo, lo que sigue causando preocupación es el aumento de los productos comestibles, entre ellos uno de los más elegidos como lo son los buñuelos que aumentó cien pesos más en relación al 2022.

Según pudo averiguar Canal 7, la docena de buñuelos en el Buñuelódromo ubicado en la ciudad El Carmen, cuesta $800 y el precio se actualiza dos veces por año, “durante el 2022 solo tuvimos dos aumentos pero en este último tiempo tuvieron un incremento tanto la harina como el traslado de la miel ya que lamentablemente sólo tenemos un productor de miel de caña, nos aumentaron los costos y tuvimos que subir de precio”, dijo una vendedora de buñuelos.

Cabe destacar que hasta diciembre, las delicias jujeñas costaban entre 600 y 700 pesos, “decidimos entre los 10 puesteros del predio actualizar el precio”. Además agregó que el movimiento de turistas bajó y que la atención es de 8 a 22 dependiendo la presencia de la gente.

Habilitaron la playa del dique La Ciénaga: cuáles son los días y horarios de ingreso

La Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques habilitó en la jornada de este viernes la playa artificial para que las personas que concurran a La Ciénaga puedan refrescarse en un espacio seguro.

“La playa funcionará los días jueves, viernes, sábado y domingo de 14 a 19 horas”, explicó a Canal 7 de Jujuy Luis Moya, el director de la Escuela de Guardavidas de El Carmen en el día de la apertura del espacio.

Con relación a las normas establecidas para hacer uso del lugar, indicó que se dispuso un boyado de 48 metros, que se extenderá. Asimismo, recalcó que no es posible ingresar sin la presencia de guardavidas y que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Al respecto de la indumentaria con la que se puede ingresar al agua, Moya detalló que no es recomendable utilizar calzado. “Van descalzos porque pueden perder el calzado, no hay nada cortante, hicimos dos limpiezas y está apto para entrar descalzo”, recalcó.

En cuanto al mantenimiento, el director de la Escuela de Guardavidas de El Carmen informó: “limpiamos una vez por semana, no se ensució nada y está óptima la playa”.

Por último, se refirió a la conducta de los concurrentes. “El comportamiento es bueno, nos acercamos a la gente apenas llega, explicamos las normas y los lineamientos para que hagan caso a los guardavidas”.