Incrementó la venta de combustible con tarjeta de crédito en Jujuy

El precio del combustible en Jujuy es de $284,4 por lo que disminuyó la venta de combustible en toda la provincia y para poder solventar el costo y llenar el tanque, subió la venta con tarjeta de crédito.

“Creció mucho la venta con tarjeta de crédito” , confesó Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy en diálogo con el programa “La Mejor Mañana” de AM630. Sostuvo, que este incremento en la modalidad de pago es un problema porque “los pagos son diferidos y cobramos 20 días después”. Asimismo, manifestó que el pago con tarjeta de débito igualó al efectivo.

Indicó, que a ese problema de desfasaje de pagos, posiblemente “se acorten los plazos de pago con tarjeta de crédito, teniendo en cuenta que el combustible es un margen muy chico cuando vamos a cobrar, no nos alcanza para comprar de nuevo el producto".

En relación al precio de la petrolera estatal con otras petroleras, destacó que “las petroleras no están dispuestas a trabajar a pérdida y no les conviene vender en el mercado el producto, por lo que estamos complicados”. Ficoseco sostuvo que el precio, lo imponen las petroleras y no las estaciones de servicio.

Por último, manifestó que el precio real del combustible debería ser equivalente al dólar y actualmente se encuentra en el intermedio de estos dos valores lo que significa “un atraso en el precio”. También, reafirmó que “trabajan a pérdidas porque no se puede abonar al sindicato el 45% que solicitan”, por lo que la situación que vive es crítica.

AUMENTO DE LA NAFTA EN JUJUY

Tras la devaluación del peso y el incremento escalonado del dólar blue, los diferentes rubros empezaron a actualizar la nueva lista de precios y las petroleras no se quedaron atrás.

En primer lugar Axión, Shell y Puma Energy subieron sus precios y el 18 de agosto, YPF actualizó el costo y el litro de nafta súper se la puede encontrar a $284,4 en Jujuy .

En un lapso de 18 días, la nafta subió $31,4 ya que el 1 de agosto había incrementado a $253.

Somos Jujuy lleva a cabo un registro de la suba mensual que tiene el combustible en la provincia y tras esta nueva suba se conoció que desde inicio de año aumentó $118,7 .

En diciembre de 2022, el litro valía $165,7 y en menos de un año escaló más de $100.