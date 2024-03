Inflación: cada vez son más los jujeños que "buscan precios" a la hora de comprar medicamentos

Farmacéuticos de Jujuy indicaron que desde noviembre del año pasado los medicamentos han experimentado un preocupante incremento en sus precios. Sobre el tema, María Figueroa, propietaria de una reconocida farmacia de San Salvador, compartió cifras alarmantes, indicando un aumento del 30% en noviembre, más del 40% en diciembre, y aunque en enero se registró una leve disminución al 20%, los precios no han dejado de subir, alcanzando un 15% en febrero.

Figueroa explicó que esta tendencia ascendente llevó a que se generen cambios significativos en el comportamiento del consumidor. A medida que los precios aumentan, las ventas disminuyen proporcionalmente, y los clientes optan por cambiar a marcas más económicas o genéricos en lugar de seguir las recomendaciones médicas tradicionales.

“A medida que empezaron a subir también se notó la baja en la cantidad de ventas, y la gente también comenzó a cambiar los medicamentos por más baratos. Antes se respetaban literalmente lo que el médico prescribía y ahora no, ahora la gente busca precios”.

“A uno le duele ver gente que tiene una patología y te dice no lo puedo comprar, voy a esperar, voy a venir más adelante. En mis años de carrera no me pasaba esto, cuando uno le da los precios se sorprende porque realmente estamos dando precios que no eran los mismos de antes”.

El cambio en los patrones de compra también se refleja en las formas de pago. Aunque Figueroa asegura que en su farmacia no se aplican recargos por el uso de tarjetas de crédito o débito, destacando que la gente busca opciones de financiamiento, como cuotas, para poder hacer frente a los costos de los medicamentos.

“La gente también busca cuotas, también se respeta no hacer recargos en pagos con débito porque en algunos negocios lo hacen”.