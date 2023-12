Ingreso a primer año: 10 mil son los estudiantes que tienen asignado un banco en Jujuy

Con el desarrollo de la tercera instancia de Asignación y Distribución de Vacantes para el Ingreso a Primer Año de escuelas secundarias públicas estatales con sobredemanda, desde el Ministerio de Educación de Jujuy, dieron cuenta que actualmente hay alrededor de 10 mil estudiantes con banco confirmado .

"Estamos concluyendo con las tres instancias de preinscripciones donde este lunes aproximadamente mil estudiantes han logrado incorporarse y garantizar una vacante, por lo que alrededor 10 mil ya tienen su vacante", comunicó Federico Medrano, secretarios de dicho ministerio.

“Les pedimos a los padres confirmar las vacantes para obtener un número estimativo de los lugares que queden en las distintas escuelas secundarias de la provincia, y con esto permitir que ningún estudiante se quede sin vacante”.

Por otro lado, hizo una aclaración sobre quienes aún no se hayan preinscripto, “a esos tutores que después del 27 o 28 de diciembre se acerquen no es que no lo vayamos a recibir pero si nos vienen a pedir bancos en escuelas con sobredemanda no se les dará vacante. Muchos solicitan en las escuelas técnicas, normales y otras pero esas ya están cubiertas”.

“El Ministerio de Educación le asegurará un lugar en otra institución para poder garantizarle a los chicos que puedan cursar la secundaria del periodo 2024 pero a través del sorteo”, agregó.

Cómo sigue el cronograma de ingreso al Secundario 2024

20 de diciembre

Publicación de los resultados de la 3ra instancia de asignación y distribución de vacantes: Se publican los listados correspondientes por institución educativa en la página del Ministerio. El mismo saldría al mediodía.

21, 22, 26 y 27 de diciembre

Instancia de confirmación de vacantes asignadas: Presentación de documentación requerida en cada colegio/escuela para la inscripción definitiva. Las vacantes no confirmadas en el plazo establecido se informan a Supervisión General.

El 26 de febrero iniciarán las clases del ciclo lectivo 2024 en Jujuy

El Ministerio de Educación de Jujuy adelantó cuáles son las fechas más importantes del Calendario Escolar 2024. El inicio de clases será el 26 de febrero y la finalización el 13 de diciembre. El receso de invierno, entre el 15 y 26 de julio.

El comunicado difundido en las redes sociales de la cartera detalla que se prevé un total de 192 días de clases, sin quitar los tres días feriados con fines turísticos. El inicio del Periodo Escolar será el 16 de febrero con la presentación de directivos, secretarios y docentes de todos los niveles educativos, con una primera Jornada Institucional prevista para ese mismo días.

Desde el 19 al 23 de febrero está prevista una instancia de fortalecimiento y evaluación para los niveles Primario y Secundario.

El inicio del Ciclo Lectivo, es decir, el inicio de clases propiamente dicho, está estipulado para el 26 de febrero en los niveles inicial, primario y secundario y el 25 de marzo para el nivel superior.

El receso escolar de invierno está estipulado entre el 15 y 26 de julio y la finalización de las clases el 13 de diciembre para los niveles inicial, primario y secundario y el 4 de diciembre para el nivel superior.

La finalización del Periodo Escolar está prevista para el 31 de diciembre.