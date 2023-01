INTA ofrece puestos de trabajo en Jujuy que no exigen experiencia previa: cómo anotarse

La industria tech abre un gran abanico de oportunidades de trabajo, tanto presenciales como remotos. Cada vez son más las empresas y organismos que requieren de mano de obra calificada en la materia, para mantenerse a ritmo con los avances tecnológicos.

En este contexto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lanzó una convocatoria abierta para cubrir 128 puestos como profesionales de gestión externa Clase A (investigadores) en distintas especialidades, para desempeñarse en unidades que el organismo posee en todo el país.

La búsqueda laboral del INTA se publicó en el Boletín Oficial y establece algunos requisitos para la postulación. Uno de ellos es contar con un título universitario de grado, de duración no menor a cuatro años, de formación profesional relacionada a las Ciencias Agropecuarias, Naturales o Sociales, a la Gestión Organizacional o cualquiera otra relacionada al puesto de trabajo.

Asimismo, algunas propuestas pueden requerir de un doctorado de un área interdisciplinar correspondiente a la función que se concursa, además de acreditar buen nivel de idioma extranjero, preferentemente inglés, oral y escrito.

La apertura de inscripciones será el 6 de febrero del 2023 y se extenderá hasta el 1 de marzo del 2023.

Los perfiles que buscan para la sede de INTA Jujuy son:

Las postulaciones se efectuarán UNICAMENTE a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA - CICYT) en el siguiente link: https://cicyt.sigeva.gob.ar/.

Se deberán completar los campos obligatorios del formulario del SIGEVA CICYT y adjuntar la siguiente documentación en formato PDF (cada uno en archivo separado).

Los mismos son:

Formulario de Registro de Datos Personales del INTA (disponible en este sitio web https://inta.gob.ar/sobre-el-inta/convocatorias-abiertas) Copia de Título de grado el cual deberá estar autenticado por escribano público o por las/os agentes autorizadas/os de INTA a tal efecto. Currículum Vitae actualizado. Copia de Título de postgrado el cual deberá estar autenticado por escribano público o por las/os agentes autorizadas/os de INTA a tal efecto (si correspondiere) Certificado Único de Discapacidad o demás certificados de discapacidad vigentes, expedidos por Autoridades competentes, según lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley N° 22.431 para los puestos reservados con cupo de Discapacidad (si correspondiere)

Postulación a MAS de un puesto: Las y los interesadas/os podrán presentarse varios puestos debiendo en tal caso efectuar para cada uno de ellos una solicitud de inscripción diferente presentando la documentación detallada precedentemente.

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS POSTULACIONES QUE SE PRESENTEN POR OTRA VÍA QUE NO SEA A TRAVES DE LA PLATAFORMA SIGEVA CICYT Y QUE NO CONTENGAN LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA.

METODO DE MERITUACION Y SELECCIÓN DEL INTA:

Para las presentes convocatorias, el INTA establece como metodología de Selección las etapas que se detallan a continuación referidas al:

a) Cumplimiento de los requisitos formales y cuantitativos mínimos fijados en el perfil y en la disposición del llamado, y para quienes resulten preseleccionados

b) Entrevista técnica-situacional y para el postulante propuesto

c) Evaluación psicotécnica para evaluar aspectos y características de personalidad y actitudes con relación al puesto convocado y

Las Juntas de Selección utilizarán como Instrumento de Evaluación y Fundamentación una Tabla de Ponderación en la cual se valoran los antecedentes curriculares con una ponderación máxima de 15%, experiencia laboral con una ponderación máxima 40% y la evaluación de la entrevista con una ponderación máxima de 45%

MAYORES INFORMES: Ver documentación adjunta publicada aquí, en la página web https://www.argentina.gob.ar/ciencia/planrhcyt

LINK PARA POSTULACIONES EN SIGEVA CICYT: https://cicyt.sigeva.gob.ar/