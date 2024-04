Jenefes le pidió a Sadir y a los legisladores nacionales firmeza para defender a los productores tabacaleros

El dirigente justicialista y productor de la provincia de Jujuy, Guillermo Jenefes, se refirió a la situación en que se encuentran los tabacaleros de Jujuy por el beneficio que continuará teniendo tabacalera Sarandí al no pagar impuestos y tributar como le parece y no como marca la ley.

"Veo con preocupación que en la famosa ley ómnibus que en un principio incluía a la tabacalera Sarandí, que son unos oportunistas de la provincia de Buenos Aires que no pagan los impuestos al tabaco, provocando por lo tanto la fabricación de cigarrillos a un valor muchísimo menor al que producen la tabacaleras a la que nosotros le vendemos tacaco", dijo en Jenefes en diálogo con Am 630 Jujuy - Lw8.

En ese sentido, Jenefes le pidió al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir y a los tres senadores y diputados nacionales por la provincia de Jujuy, firmeza para defender a los productores tabacaleros y a las economías regionales. "Que exista la igualdad, Milei pregona el respeto irrestricto de la propiedad privada pero no da igualdad de condiciones para quienes producen tabaco y beneficia a unos oportunistas de Buenos Aires que están sostenidos por grandes políticos de esa provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Jenefes también le exigió a los legisladores por Jujuy en el Congreso una actitud de defensa de la provincia y sus productores. "No se debe apoyar ninguna norma que pretenda sacar Milei que vaya en contra de la producción tabacalera jujeña, salteña misionera. Que recuerde Milei que en el Senado hay 6 provincias tabacaleras que contienen a 18 senadores, no importa el partido al que pertenezcan que deben cuidar a sus provincias. Intuyo que los senadores por Jujuy van defender la economía regional y no las ideas que pueda pretender el presidente de la República", aseguró el dirigente justicialista.

Por otro lado, Jenefes recordó que tabacalera Sarandí vende un producto 40% más barato porque no paga impuestos en virtud de una medida cautelar que está planteada en la Corte Suprema desde hace más de diez años. "Es una vergüenza que este tema aún no se haya resuelto. Espero que Milei cumpla con su palabra porque había afirmado que iría en contra del señor Tabaco, que es el dueño de la tabacalera Sarandí".

"Hago un llamado de atención y le pido a Sadir que se ponga al lado del gobernador Sáenz para defender a los productores tabacaleros. Si las seis provincias tabacaleras con sus diputados y senadores se ponen en contra de este beneficio a la tabacalera Sarandí y defienden a sus economías no va a haber ley que pretenda despojar a una economía regional en un tema absolutamente justo como es la igualdad para todos los productores", cerró con firmeza Guillermo Jenefes.