Jujuy: advierten que las enfermedades respiratorias son más frecuentes tras la pandemia

Las enfermedades respiratorias como la bronquiolitis se adelantaron en el país y en la provincia de Jujuy, lo que provocó que durante dos días el hospital Materno Infantil se registren 200 consultas de urgencia por casos de bronquiolitis y que el 80% de las consultas médicas que se presentan, fueron por estos casos.

La doctora Patricia Meyer, Jefa de Neumonología del Hospital Materno Infantil habló en el programa “La Mejor Mañana” de AM630 de los casos de bronquiolitis en niños y destacó que este año los casos se adelantaron y son más virales.

“Los virus de infección respiratoria empiezan a circular con mayor importancia cada 5 o 6 años y desde la pandemia; en donde no se tuvo registros virales porque los niños no salieron de sus casas; los especialistas indican que los virus empezaron a circular con mayor frecuencia y fuerza en estos tres años”, informó Meyer y fundamentó que afecta más a los niños ya que su sistema inmune no estuvo en contacto con los virus durante la pandemia.

La especialista, indicó que el pico de casos de bronquiolitis fue en 2016 y este año los casos se adelantaron en la época porque “generalmente los esperamos en junio”.

A su vez, explicó que en muchos casos, hay niños que tuvieron un recontagio de bronquiolitis. “No es raro que el virus respiratorio más otro virus, puedan producir otro cuadro. Hay niños que superan el contagio y dos o tres semanas después, recaen con un cuadro parecido y se está dando mayormente en estos casos”, aseveró y dijo que esperan los resultados de epidemiología para comprar cual es la circulación viral predominante.

“Las escuelas y los jardines maternales son los principales focos de contagio de los niños”, aseguró Meyer y destacó que predomina en esos lugares porque se transmite a través de la saliva.

Incremento de casos de bronquiolitis en las últimas tres semanas en Jujuy

“Detectamos un aumento en apología respiratoria tanto en lactante, como en niños más grandes incluso de cuadros de tipo gripal como también de bronquiolitis”, explicó.

Explicó que “la bronquiolitis es una infección de origen viral que está producido por un virus respiratorio que produce una afección de las paredes de los bronquios más pequeños a nivel del pulmón y eso ocasiona una lesión de la pared con la presencia de tapones de mocos y provoca que se obstruya el bronquio y presente dificultad respiratoria”. Resaltó que se presentan en niños menores de un año o dos años de edad y “en algunos casos, tienen patologías previas existentes que genera una complicación en el cuadro”.

En muchos casos, mencionó que las consecuencias de no tratar la bronquiolitis puede ser “potencialmente grave, puede complicar el aspecto respiratorio y derivar a terapia intensiva”. Para mayor cuidado y evitar un cuadro respiratorio grave, recomiendan a los padres realizar “una consulta con el pediatra de cabecera".