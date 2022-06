La desesperación de la familia de Sergio Callata: “Es como que se lo tragó la tierra”

Hace 40 días Sergio Daniel Callata desapareció y no se supo nada más sobre su paradero. «Es como que se lo tragó la tierra», definió con dolor su esposa, Jorgelina Pelo, al indicar que no existen novedades sobre su marido.

«Seguimos con la preocupación y la incertidumbre de no saber qué es lo que pasó. Hasta hoy no sé nada, no hay ningún indicio ni ninguna respuesta«, sostuvo la mujer en diálogo con Canal 7 de Jujuy. «Comenzamos junio y no tengo ninguna respuesta, él se perdió en abril. No puede ser que no tenga información», planteó.

En cuanto a las tareas de búsqueda, Jorgelina precisó: «nosotros hicimos rastrillajes, el último que hicimos con la Brigada fue el 25 de mayo. Y yo me voy por ahí a buscarlo, fui a Los Molinos, por Lozano y Los Perales».

Sobre la respuesta que le brindan desde la Policía, la esposa de Callata indicó que le informaron «que siguen investigando, que siguen buscando. Una sola vez me invitaron a participar cuando hicieron rastrillaje».

«Es desesperante. Hoy por hoy desconfío de todos ya, es mucho tiempo. No puede ser que no se sepa nada. Todos los días pregunto qué pasó y nadie me sabe decir nada», lamentó la mujer.

SIN NUEVA INFORMACIÓN

«Me entrevisté con todos los amigos», indicó al respecto de los datos que puedan servir para dar con el paradero de Sergio. En cuanto al allegado al que el hombre buscado fue a auxiliar el día en el que desapareció, expuso: «dice que estuvo hasta las 5 de la tarde en el centro y de ahí no sabe nada».

Posteriormente Callata habría ido hacia la zona de La Cuesta, donde fue hallado su vehículo. «Gente del lugar dicen que lo vieron subir y bajar. No saben decirme si estaba solo o acompañado», aportó Jorgelina.

Ante la posibilidad de que el protagonista haya estado atravesando una situación problemática, su esposa afirmó: «como su pareja nunca le noté nada. Él no era de tener problemas ni nada, era tranquilo. Los amigos tampoco notaron. Estaba bien, es lo que nos sorprende. Nunca fue de pelearse. Era bien sociable, no sabía decir que no».

«Todos los días me pregunto qué pasó. Si lo tienen o si se fue. Lo único que les digo es que el mínimo dato que sepan es importante. Y si él nos está viendo que vuelva, todo tiene solución», expresó Jorgelina acongojada.

«Mis dos hijos están sufriendo. Todos estamos destruidos como familia. No se puede seguir, intento todos los días pero es despertarme y decir ‘qué hago‘. Tengo la esperanza de encontrarlo con vida. Necesito que me digan qué le pasó», expresó finalmente.

LAS CARACTERÍSTICAS DE CALLATA

Callata es de tez trigueña, pelo negro corto, contextura física robusta y mide 1,75. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, pantalón gris, zapatillas negras. Se movilizaba en auto marca Fiat modelo Mobi gris oscuro. El vehículo fue encontrado horas después a la vera de la Ruta Provincial N° 35, en una zona camino a Ocloyas conocida como La Cuesta.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero tienen que comunicarse a la línea 911, 388-4245600 o 388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana.