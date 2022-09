Desde Educación piden que los colegios informen sobre los casos de bullying

«Si la escuela no comunica, desde el Ministerio de Educación no tenemos manera de enterarnos. El servicio de acompañamiento siempre está dispuesto a ayudar pero necesitamos que el docente informe lo que sucede en el aula», informó Alicia Zamora, secretaria de Gestión Educativa.

Los casos de bullying en las escuelas de Jujuy son cada vez más frecuentes. En las últimas semanas, familiares de las víctimas solicitaron que estos hechos no vuelvan a ocurrir en la provincia por los chicos que resultan afectados.

Alicia Zamora, secretaria de Gestión Educativa habló en AM630 sobre estos casos de agresión que ocurrieron afuera de las instituciones.

«Es preocupante y tiene que existir una responsabilidad compartida entre los padres y la institución. Los padres tienen que ir a la escuela e involucrarse en el comportamiento de su hijo, hija. Deben preguntar cómo es su actitud en clase y si no tienen dificultades con sus compañeros», explicó la secretaria sobre los pasos a seguir para controlar a los adolescentes porque «hay papás que nunca van a la escuela, no saben si su hijo se porta bien o mal».

Asimismo, aseguró que la conducta de los alumnos también depende de los directivos y docentes de los establecimientos y de la intervención que realicen.

«Si los profesores notan un cambio de actitud en el joven, de humor, no participa en clase, deben comunicarse con el Servicio de Acompañamiento Escolar cuya responsable es la licenciada María Eugenia Valdiviezo, dependiente de la Secretaría de Equidad», aseveró Zamora.

«Si la escuela no informa, desde el Ministerio de Educación no tenemos manera de enterarnos. El servicio de acompañamiento siempre está dispuesto a ayudar pero necesitamos que el docente comunique lo que sucede en el aula, caso contrario no podemos intervenir», informó y comentó que ante cualquier circunstancia o casos de bullying deben llamar al 3884580834.

Aseguró que las expulsiones por los problemas que puedan existir «dentro de la conciencia escolar, no está contemplado», pero si es posible «un cambio de institución dependiendo si están de acuerdo o no los padres del menor. Estas cuestiones se tienen que conversar entre las parte».

Por último, sostuvo que estos comportamientos deben cambiar: «Hay que ver las actitudes de los chicos para que estos casos de bullying no se produzcan y los compañeros no estén de espectadores pasivos. No hay peor cosa que tener espectadores que provoquen que el alumno se envalentone y tenga comportamiento agresivo».

