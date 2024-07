Jujuy: qué trabajadores estatales cobrarán el bono de julio y cuándo se pagará

El Gobierno de Jujuy anunció un bono para los trabajadores estatales de la provincia , en el marco de las negociaciones paritarias que se reanudaron durante esta semana.

El extra es no remunerativo y no bonificable, de acuerdo a lo explicado por las autoridades de Hacienda. Se trata de una suma de 50 mil pesos , que será acreditada a la totalidad de los empleados públicos cuyos salarios no superen los 850 mil pesos el sábado 13 de julio . Están excluidos los funcionarios e integrantes del Poder Judicial.

Como parte del ofrecimiento paritario, el bono se suma a la propuesta de un 10% de aumento para los haberes del mes de julio, a pagarse en agosto. En el caso de los docentes, el Gobierno informó la restitución del Fonid, que se afrontará con recursos provinciales y se acreditará con el próximo sueldo.

Paritarias entre el Gobierno y los gremios estatales - Imagen de archivo

Asimismo, en cuanto a las paritarias con los educadores, las autoridades y los gremios avanzaron las negociaciones para flexibilizar el concepto de presentismo y contemplar situaciones que implicaban el descuento del ítem. También se incorpora una suma para cubrir gastos de transporte.

Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), explicó en diálogo con Canal 7 de Jujuy que “se amplía y se reconocen dos días de licencia especial por estudios ginecológicos o para mamografías y también en el caso de fallecimiento de familiar directo los días de licencia no van a incidir en la pérdida de la bonificación”.

En el caso de “los docentes varones, si son padres tienen dos días por licencia y tampoco incidiría”, agregó Vélez y aclaró que anteriormente “sólo por dos artículos de licencia no se perdía esta bonificación del presentismo, era maternidad y representación gremial”.

En la mesa paritaria señalaron, también, “la necesidad de cubrir los gastos que tienen los docentes que se trasladan dentro del éjido municipal y teniendo en cuenta los aumentos de las tarifas de los boletos de transporte. Es así que se implementa un ítem de 55.000 pesos para todos los docentes de la provincia y también hay un reconocimiento de atención a la primera infancia de 10 mil pesos”.