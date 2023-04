La Agencia Provincial de Delitos Complejos intervino en más de 20 casos de trata de personas en Jujuy

La Agencia Provincial de Delitos Complejos junto a la Unidad Fiscal Federal interviene en delitos relacionados a la explotación laboral, a la trata de personas y a las estafas que llevan a cabo a los jueños.

En relación al trabajo que realizan; Gabriela Cuellar, referente de la Agencia sostuvo que desde el 2018, "intervenimos en más de 20 casos donde todavía algunos casos se encuentran investigando y otros fueron esclarecidos justamente con la Fiscalía Federal”.

Respecto a la trata de personas, Cuellar reafirmó: “no es un delito tan común porque existen diferentes medios donde hay personas que no están obligadas a la prostitución, pero no es seguido que tengamos estos delitos en la provincia lo cual no hay que dejar de lado que es algo grave que hay que investigar”.

Trata en Argentina: rescataron a 3.400 personas desde el 2020 y fortalecen las tareas en Jujuy

La trata de personas es uno de los delitos más crueles y que implican una mayor logística para desplegarse. Jujuy es una provincia de frontera y esa condición la convierte en un territorio complejo y a la vez central para generar e implementar políticas de prevención y control.

En ese marco, Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, visitó la provincia para conformar una mesa binacional para abordar la problemática. En el encuentro participaron “autoridades de Bolivia, de Argentina y municipales”, indicó y sumó que estuvieron presentes “los jefes de Gendarmería, de la Policía Federal, el responsable de Migraciones, referentes del Ministerio de Desarrollo Social y los cónsules”.

“Nos pusimos de acuerdo en trabajar con un acuerdo de cooperación para formar inmediatamente un grupo de trabajo”, adelantó Vera en diálogo con Canal 7 de Jujuy. Asimismo, recalcó que en simultáneo el objetivo es “generar capacitaciones y tareas de visibilización”.

“La idea es reunirnos cada 2 o 3 meses y estar en contacto permanente, que haya una especie de teléfono rojo, cada vez que haya una situación de desaparición podamos actuar rápidamente”, planteó el funcionario nacional.

Con relación a las cifras del país vinculadas a la temática, Vera ponderó el funcionamiento del número 145, que está a disposición las 24 horas del día y es de contacto gratuito. “Entre 2020 y 2022 ingresaron 4.800 denuncias y se rescataron 3.400 personas, una cantidad extraordinaria: mitad por explotación laboral y mitad por explotación sexual”, precisó.

Por otra parte, se refirió a la situación de Bolivia. “Está avanzando significativamente, tienen un plan bienal y hay una red de países sudamericanos de la que Argentina forma parte y en cada caso donde pedimos colaboración la tuvimos, del mismo modo que la tuvieron cada vez que la solicitaron”, expuso por último.