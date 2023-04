Trata de personas en Jujuy: recomiendan mayor seguridad al momento de utilizar las redes sociales

El 1 de abril, la Agencia Provincial de Delitos Complejo junto a la Unidad Fiscal Federal y el Juzgado Federal rescataron a una mujer que era víctima de trata en una casa del barrio San Pedrito.

Gabriela Cuellar, referente de la Agencia de Delitos Complejos indicó: “estamos investigando con relación a este tema para saber si hay más personas involucradas”. Por el momento, se desconocen más detalles de los descubrimientos y avances que se llevaron a cabo.

Intervenciones e Investigaciones en otras causas

En relación a otras investigaciones, sostuvo que también intervienen en otros hechos como explotación laboral, y con facilitación a la prostitución y actualmente se encuentran “investigando otros hechos”.

Aseguró que desde la creación de la Agencia en 2018, intervinieron en más de 20 casos “donde todavía algunos casos se encuentran investigando y otros fueron esclarecidos justamente con la Fiscalía Federal”.

Respecto a la trata de personas, Cuellar reafirmó: “no es un delito tan común porque existen diferentes medios donde hay personas que no están obligadas a la prostitución, pero no es seguido que tengamos estos delitos en la provincia lo cual no hay que dejar de lado que es algo grave que hay que investigar”.

Modalidades por las cuaáles captan a las víctimas

Cuellar aclaró que existen varias modalidades por las cuales captan a las víctimas. “Comúnmente, ven la situación económica de la persona de la capital, del interior de la provincia y de otras provincias al tener un paso con límites fronterizo", explicó y destacó que “son muchas las personas que vienen de afuera con la ilusión de conseguir un trabajo o condición económica mejor”, por lo que es una de las modalidades más usadas.

También, aseveró que captan muchas personas de diferentes edades, no solo jóvenes “también de diferentes edades. Muchas veces logran pasar los controles aduaneros y pasan para la zona del sur del país”.

Cómo trabajan

Una vez que la Agencia de Delitos Complejos reunió todas las pruebas “el Juzgado Federal, dicta una medida procesal lo que provoca que intervengamos en el caso y trabajemos en forma conjunta para lograr la detección de las personas”.

También, tenemos coordinación de asistencia a la víctima de trata de personas y tienen un vínculo para la atención psicológico y asistencial.

Recomendaciones

“Cuando te ofrecen un trabajo y la paga es fuera de la común se deben consultar con otra persona para conocer la veracidad de este trabajo”, indicó la referente.

También, precisó que hay que tener cuidado con las redes sociales, y las páginas porque por allí captan a las chicas. Solicitan que ante la duda, recurran a las sedes policiales más cercanas.