La Cámara del Tabaco de Jujuy suma apoyo en su reclamo por la restitución del capítulo impositivo en la Ley Ómnibus

Tras la decisión del gobierno nacional de borrar del renovado proyecto de Ley Ómnibus un capítulo impositivo que ponía en igualdad de condiciones a la industria tabacalera de Argentina, desde la provincia de Jujuy sostienen que ese capítulo debe regresar a la normativa que pronto empezará a tratarse en el Congreso.

A la posición del gobierno de Salta, que fue el que con mayor firmeza salió a defender a sus productores tabacaleros, se suma la Cámara del Tabaco de Jujuy que sostiene el reclamo de incorporar nuevamente el capítulo impositivo a la Ley Bases. En esa premisa es acompañada por legisladores provinciales que en la mañana de este martes visitaron la institución para reunirse con su titular, Pedro Pascuttini.

Fueron parte del encuentro los diputados provinciales Juan Jenefes y Carlos Haquim, este último presidente de la comisión de Economía de la Legislatura.

“Los diputados se mostraron muy interesados en lo que está ocurriendo con todo el tema de impuestos internos donde está el Fondo Especial del Tabaco. Aprovechamos la oportunidad para explicarles la situación y sobre todo hicimos expreso el pedido de la Cámara del Tabaco y los productores quienes solicitamos que vuelva a ser incluido dentro de lo que es el tratamiento de la Ley Bases, en las condiciones en que había mandado el Poder Ejecutivo”, remarcó Pedro Pascuttini al término del encuentro.

En ese sentido, el titular de la Cámara del Tabaco de Jujuy agradeció que los diputados provinciales se interioricen por el reclamo de los productores tabacaleros,. “Entendemos que más allá de que siempre queremos más y queremos lo mejor, creo que debemos darle orden a esta cuestión jurídica y económica en la cual está atravesando la recaudación de impuestos internos y el Fondo Especial del Tabaco. Y en esa premisa, es importante no sólo el apoyo sino también esa participación donde todos tengamos un criterio único que no es otro que el bien de la comunidad, de la Nación, de las provincias y también de la producción tabacalera”.

Por otro lado, Pascuttini subrayó que el gobierno nacional aún está a tiempo de enmendar el error y poner en un marco de igualdad a la Ley Bases, "Yo creo que cuando hay voluntad política siempre hay tiempo para todo. Ahora, el tema es esto, hacerlo en la medida que sea el bien donde todos puedan tener, ejercer sus derechos constitucionales, ejercer su derecho a comercializar, pero también entiendan cuál es la obligación tributaria que deben hacer los términos legales y no lo que está ocurriendo ahora que vemos que esto es muy menguado y aparte es un perjuicio irreversible para la Nación, las provincias y la producción".

Por su parte, el diputado provincial Juan Jenefes expresó su preocupación por la inequidad de las actuales condiciones en las que algunas empresas tributan lo que quieren y no cumplen con la ley.

“Hemos tomado todo conocimiento de la situación que está viviendo el sector tabacalero. Hemos visto el mensaje que dio el gobernador Sáenz en Salta, en donde se puso la camiseta de los productores tabacaleros, que es lo mismo que nosotros pedimos que haga el gobierno acá en la provincia de Jujuy, defendiendo al sector tabacalero y que se pelee para que se incorpore dentro de la ley ómnibus el capítulo referido al sector tabacalero para que todas las empresas tributen los impuestos internos, que dejen de evadir”, recalcó.

“Hay empresas nacionales que vienen evadiendo el impuesto interno, lo que replica de manera directa en el productor tabacalero por la disminución del Fondo Especial del Tabaco”, agregó Jenefes y adelantó que el tema será planteado con el resto de la comisión de Economía de la Legislatura. “Pondremos a disposición y solicitaremos a los diputados nacionales y senadores que se pongan la camiseta de Jujuy de los productores tabacaleros y que defiendan a rajatabla lo que es el sector”.