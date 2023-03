La Puna jujeña tembló en la madrugada de este martes

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), registró un nuevo sismo en la provincia de Jujuy que se dio más precisamente en la región de la Puna.

Según el registro del INPRES, el movimiento telúrico sucedió a las 04.05 de la madrugada de este martes con una magnitud de 3.5 puntos en la Escala de Richter y con una profundidad de 220 kilómetros.

En tanto el epicentro del sismo estuvo a 157 kilómetros al Oeste de San Salvador de Jujuy; a 176 kilómetros al Noroeste de Salta y a 23 kilómetros al Este de Catua. Además tuvo una latitud de -23.835 y una longitud de -66.787.

sismo en catua

Aseguran que la actividad sísmica en Jujuy es positiva: "No es grave que haya sismos permanentes, se libera energía"

El fuerte sismo de 6.4 grados en la escala de Richter ocurrido el último miércoles en el departamento Susques despertó cierta alarma en la población de Jujuy, aunque las autoridades encargadas de estudiar y monitorear los movimientos telúricos explicaron que la actividad sísmica es positiva.

"Apenas se detectaron los sismos, desde la Dirección Provincial de Emergencias se comunicaron con los lugares con población cercanos al epicentro. Ni en Susques ni en Catua lo sintieron", recalcó a Canal 7 de Jujuy el ingeniero Alfredo Ernesto Perugini, coordinaron de Área de Prevención Sísmica de la Dirección Provincial de Emergencias.

Perugini explicó que el sismo se produjo a tal profundidad (227 kilómetros) que hizo que fuera imperceptible para la población. "Cuando hablamos de sismos de esa profundidad no se los siente".

Cabe recordar que la provincia de Jujuy se encuentra en Zona 2 (moderada peligrosidad sísmica) y Zona 3 (alta peligrosidad sísmica), esto quiere decir que los movimientos telúricos se producen con regularidad.

En este sentido, el ingeniero Perugini destacó que ese aspecto no termina siendo negativo, sino al contrario, es positivo. "El silencio sísmico es peligroso porque cuando empiezan a moverse las placas de Nazca y la Sudamericana, que en este caso se encuentran del lado chileno, una se monta arriba de la otra y al entrar en contacto pero no se romperse esa rugosidad se junta una energía potencial muy grande, que cuando se rompe termina generando un movimiento vibratorio porque se libera de golpe. Ahora, si hay sismos permanentes, van liberando de a poquito la energía, por lo tanto no es grave que haya sismos en Jujuy, por el contrario es bueno".