La UTA se mantiene firme en su reclamo, no acatará la conciliación y habrá paro de transporte

Marcelo Moyano, Secretario de Asuntos Gremiales de la UTA confirmó a Somos Jujuy que el gremio se mantiene firme en su reclamo, por lo que el paro de transporte se llevará a cabo este viernes y por tiempo indeterminado.

El gremialista indicó que hasta el momento no fueron notificados oficialmente por el Gobierno provincial sobre la Conciliación Obligatoria que dispuso en las últimas horas para tratar de destrabar el conflicto, y aclaró que “si llega, no vamos a acatarla debido a que la Ley Nacional dispone que cuando el reclamo es por temas de salario no hay conciliación que valga”.

El gremialista indicó que el paro dispuesto por UTA se produce por la falta de respuestas al “pedido que viene sosteniendo el gremio desde hace más de cinco meses a la fecha”. Detalló que entre los reclamos de los trabajadores están “las diferencias que mantienen las empresas en los sueldos de marzo y abril”. Además denunciaron que las empresas “no están teniendo RT, no están haciendo aportes jubilatorios, y descuentan del sueldo la rotura de materiales”.

Asimismo indicó que “las empresas sancionan y despiden injustificadamente a trabajadores”.

Finalmente indicó que “no va a haber colectivos mañana” e informó que “el servicio de hoy finalizará normal y a partir del primer servicio de la mañana a las 04 los colectivos no van a salir”.

En esta línea aclaró que “hay compañeros que tienen temor porque hay empresas que amenazan con despidos si no se presentan y algunos compañeros por miedo se van a presentar”, aunque aclaró que “nosotros desde UTA ratificamos la medida de fuerza y dejamos abierto el canal de dialogo con el Gobierno provincial”.