La verdad sobre la Feria Frutihortícola de Perico

En el mes de diciembre se firmó un convenio entre la Feria Frutihortícola y el municipio de Perico. Detrás de este punto de encuentro hay una sucesión de hechos que han impedido que el municipio arribe a esta solución de manera más rápida. La cronología de los hechos.

Primero, en el 2017 el Concejo Deliberante de Perico, cuyo presidente era Walter Cardozo, da por concluida la concesión del predio de la feria por vencimiento de plazo de contrato.

Segundo, la cooperativa demanda al municipio de Perico, siendo en el año 2018 el intendente Rolando Ficoseco quien contrata un estudio de abogados para defender los intereses de la municipalidad. La cooperativa alegaba que las tierras de la feria eran de la provincia y no del municipio, por lo que se probó y se ganó la demanda judicial donde dice claramente que las tierras donde se asentaba la feria eran propiedad del municipio de Perico.

Tercero, el intendente peronista Rolando Ficoseco se dispone a iniciar juicio posesorio y cobrar a cada feriante la ocupación ilegítima del predio con conformidad del Concejo Deliberante, lo cual era su potestad.

Cuarto, en 2019 Luciano Demarco es electo intendente de la ciudad de Perico, quien dispone que continúen los juicios contra los ocupantes ilegítimos, pedido que fue acompañado por nota del Concejo Deliberante cuyo presidente era Walter Cardozo.

Quinto, Walter Cardozo ilegítimamente destituye al intendente electo Luciano Demarco y el juicio contra los ocupantes ilegítimos del predio de la feria frutihortícola continúa. Llegan las elecciones de 2023 y Cardozo pierde la intendencia frente a Rolando Ficoseco; pero, para socavarle oportunidades y desfinanciarle la nueva gestión, Cardozo obtiene del Concejo una ordenanza para dar gratuitamente las tierras a la feria. Ante este hecho, se le advirtió al ex intendente interino que esta maniobra era ilegal y que estaba perjudicando el patrimonio del municipio y de todos los periqueños.

Sexto, Cardozo, a fines de noviembre, y para poder realizar estas acciones ilegales sin trabas, presiona al municipio a un mes de terminar su mandato para que les revoquen a los abogados del municipio el poder de representación legal dado por Ficoseco, sin tener en cuenta que, además de ese poder, los letrados tenían otro otorgado por el ex intendente Demarco en plena vigencia.

Séptimo, el Concejo Deliberante que terminaba su gestión en diciembre dispone que el próximo intendente, Rolando Ficoseco, no pueda nombrar abogados sin la conformidad del cuerpo deliberativo, una completa aberración jurídica.

Octavo, claramente lo que quería el intendente interino en retirada, Walter Cardozo, era que el flamante intendente Ficoseco no tuviera los recursos económicos del municipio, con el simple objetivo de entorpecer su gestión y perjudicar así a todos los vecinos de Perico.

Noveno, con la gestión del actual intendente Ficoseco se logra que la Cooperativa Frutihortícola de Perico reconozca todos los reclamos y el municipio obtiene 1.300 millones de pesos en reconocimiento de sus derechos. Estamos frente a un hecho inédito, ya que la cooperativa jamás había pagado ningún canon al municipio de Perico. Esto se logra gracias a la actuación profesional de los abogados del municipio y al apoyo del intendente Ficoseco.

Décimo, la gravedad de este acto ilegal es que el ex intendente interino Cardozo pretendió regalar y dio instrumentos a algunos feriantes para entorpecer el accionar de la justicia y perjudicar el juicio en curso, cometiendo hechos de fraude, abuso de autoridad, peculado, etc., todo para que el intendente Ficoseco no disponga de fondos por el uso de la propiedad del municipio.

Onceavo, se llegó a buen puerto y se llegó a un convenio que está firmado y aprobado por asamblea de la cooperativa, en donde su presidente, Carlos Castro, actuó con coherencia y lealtad a sus obligaciones. Esto se produce luego de un litigio que requirió años, lo que concluyó con la firma del convenio y con costas fijadas por la justicia enteramente a cargo de la Cooperativa Frutihortícola.

Por último, se presentarán demandas contra Walter Cardozo por su accionar irregular, por ir en contra del bienestar de los periqueños y por querer privar de ingresos legítimos al municipio cuando se dio cuenta que había perdido la elección.

Así llegamos al fin de una parte de la historia donde los feriantes usaban gratuitamente patrimonio del municipio y hoy pagan lo que corresponde para el beneficio de toda la ciudad de Perico.