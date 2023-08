Los incendios forestales del Parque Nacional Calilegua y Ocloyas fueron contenidos

Durante este jueves se reportó que había dos focos de incendios forestales que generaron preocupación en la provincia en el Parque Nacional Calilegua y en Ocloyas .

Alejandro Cooke, director de Incendios y Vegetación del Ministerio de Ambiente habló con Canal 7 de Jujuy y confirmó que los dos focos están activos, “uno está contenido y el otro controlado”.

El incendio del Parque Calilegua indicó que está en el kilómetro 8 y medio de la toma del río San Lorenzo en línea recta a 15 kilómetros y quema en retroceso, no hay viviendas. “No avanza desde el día martes y mañana cambia el viento norte y ese incendio lo podemos dar por extinguido”.

Por su parte, sobre el foco ígneo de Ocloyas afirmó que se originó en la zona del Membrillo el día martes “en el bosque implantado donde está controlado. Tenemos personal trabajando todos los días porque hay vegetación que está prendida y se están enterrando tocones hasta que se dé por extinguido”

Cooke, detalló que el origen de los focos aún es desconocido y se investigan en ambas zonas. “Lo más probable es que hayan sido ocasionados por el hombre”.

Se debe notificar para realizar quema controlada

El director de Incendios, manifestó que deben comunicarse con el personal de la Brigada para que realicen la inspección y autorizar la quema. Se otorgan días y horarios de acuerdo al clima ya que se pueden suspender de acuerdo al clima.

Asimismo, recordó que sigue vigente el decreto de Emergencia Ígnea Provincial y Nacional. “Está prohibido hacer todo tipo de fuegos en lugares no autorizados, no se puede barrer las hojas en la puerta de la casa y prender fuego, no se puede hacer un asado en medio del campo, no se puede tirar basura y prender fuego”.

Dónde llamar ante un caso de incendio forestal

Cooke indicó que los números telefónicos que funcionan las 24 horas son los siguientes: