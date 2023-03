Los quioscos de las escuelas de Jujuy deberán incluir frutas y alimentos para celíacos y diabéticos

Los quioscos de las escuelas comenzaron a funcionar debido al inicio de clases en toda la provincia, de tal manera que deben cumplir con ciertas pautas que dispone la Municipalidad como el Departamento de Educación Alimentaria, que van desde mantener la higiene hasta implementar frutas y alimentos para celiacos y diabéticos.

Sobre el tema, dialogó con Canal 7 de Jujuy, Verónica Sánchez Rojo, encargada del Departamento de Educación Alimentaria donde dejó en concreto cómo será el trabajo de inspección en los establecimientos y cómo harán cumplir la implementación de los productos saludables.

Verónica Sánchez Rojo, Jefa del departamento de educación alimentaria

“Dentro de las escuelas para los quioscos hay que tener en cuenta la ordenanza municipal N° 6977/16 de los quioscos con respecto al área saludable donde deben tener instaladas góndolas con carteles atrayentes para los chicos. Así también, deben integrarse alimentos para diabéticos y celiacos, y ubicarlos lejos de los demás productos con gluten para evitar contaminación", explicó.

Por otra parte, recordó seguir cumpliendo con las mismas condiciones, “deben mantener la higiene, la correcta conservación de los productos, y que todos tengan el etiquetado frontal que solicita la ley para advertir a los consumidores ya que en Jujuy existe un elevado porcentaje de niños y adolescentes con obesidad", además de que tanto los vendedores y docentes brinden capacitación sobre alimentación saludable.

Ordenanza de Quioscos y Recreos Saludables en San Salvador de Jujuy

Advierten los riesgos de consumir los clásicos "cubitos" de Jujuy: "Pueden generar enfermedades"

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, en Jujuy comienza la venta de un tradicional producto: los cubitos. Son jugos, en algunos casos hechos con crema, congelados y con diversos sabores, desde frutas hasta de dulce de leche. Su fabricación es casera y se ofrecen en la calles. Por eso, desde la Superior Unidad Bromatológica (Sunibrom) alertaron sobre los riesgos de su consumo.

Sonia García, la bioquímica que está a cargo de la entidad, aconsejó en diálogo con AM630 evitar la ingesta de comida cuyo proceso no está certificado. La recomendación es que "las personas no consuman alimentos de los cuales no sepan el origen", indicó.

"Para eso estamos las autoridades bromatológicas que autorizamos las ventas de alimentos, los que venden alimentos de forma ilegal no garantizan la seguridad del alimento", sostuvo.

La profesional insistió en la importancia de "solo consumir los alimentos que poseen toda la información que exige la normativa alimentaria", entre esos datos se encuentra, por ejemplo, la fecha de vencimiento y del establecimiento donde se produce o envasa.

"Los que se elaboran en la vía pública son alimentos de riesgo y pueden generar enfermedades, nadie garantiza como fueron realizados y controlados", aseveró la titular de la Sunibrom.