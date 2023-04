Madres del JIM 8 de Alto Comedero reclaman por mejoras edilicias

Las condiciones edilicias de los establecimientos educativos de Jujuy continúan en la mira. En horas de la mañana un grupo de madres convocadas, decidieron hacer visible un reclamo que lleva tiempo.

Madres de JIM 8 del barrio Alto Comedero indicaron que las condiciones de los baños y los juegos con los que cuentan en el jardín no son las apropiadas para los niños ya que pueden ser focos infecciosos e incluso ocasionar graves incidentes.

María, una de las mamás del turno tarde, habló con Canal 7 y explicó: “Con los papás nos hemos reunido nuevamente para pedir que nos ayuden, nos escuchen porque como mamás ya hemos cumplido con el protocolo. Presentamos cuatro notas al Ministerio de Educación y hasta el día de la fecha no hemos tenido respuestas y mucho menos de la dirección del Jardín”.

Luego agregó: “Estamos pidiendo que se arreglen los baños de la institución que son un foco infeccioso. Desde el día uno los niños vienen con normalidad, pero los baños se tapan, están rodos, filtran agua, están rotas las cadenas, las canillas están rotas, los niños se mojan y se pueden resbalar y tener un accidente”.

Con respecto al área de juegos con la que cuenta la institución, María indicó: “Los juegos se empezaron a deteriorar, están oxidados, con clavos, hace dos semanas los pintaron sobre esos desperfectos y recién en el día de ayer le pusieron la cinta de peligro. Nosotras como mamá hacemos un ingreso económico al Jardín con la cooperadora de los niños en la inscripción, pero no se hacen arreglos”.

Más adelante la mujer explicó: “La Directora también nos dijo en la reunión de rendición de cuentas que se nos dio, que también fue inconclusa porque siempre hay una malversación de fondos con nuestros ingresos en el jardín, que ella no recibe ni un centavo del Ministerio de Educación. Entonces ¿qué pasa? El ministerio está dejando desamparados a nuestros niños”.

Finalmente la madre indicó que al jardín asisten entre 100 y 125 niños y que “como papás del turno tarde “decidimos no enviar a los niños hasta que se solucionen los inconvenientes que hay en el jardín”.

Alumnos de la Técnica de Maimará realizaron una protesta y reclamaron mejores condiciones edilicias

Alumnos de 6° año de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará realizaron una protesta en la puerta del colegio para pedir a las autoridades por mejores condiciones en las aulas, los baños, la comida para tener una educación de calidad.

La madre de una de las alumnas habló con Somos Jujuy y explicó que este problema afecta a los estudiantes desde hace años. "No se tolera más, hay muchos recursos que nos cobran como cooperadora, casilleros y el internado, entre otros servicios por lo que no podemos permitir que no haya mejoras en el edificio".

La mujer apoya el reclamo de los estudiantes porque la escuela alberga a aproximadamente 800 estudiantes por día y según afirman los alumnos que concurren a diario, "los baños no dan para esa cantidad ya que no cuentan con agua, papel higiénico, jabón".

reclamo de alumnos de Maimará

situación de la escuela de Maimará

También, explicó que las aulas "tienen una capacidad para 25, 28 alumnos pero se inscriben cerca de 40 alumnos por aula y como consecuencia muchos chicos no tiene banco y no entran a clases". Aseguran que en el edificio hay "ratas, perros, vidrios rotos, puerta sin picaporte, cae agua de los techos" lo que dificulta la enseñanza y comentó que a una alumna "se le derritió el cargador por la sobretensión que hay en el segundo piso".

"Fui a reclamar a la directora y dijo que la situación iba a cambiar, pero esto no ocurrió. La escuela de Maimará, ya no es lo que era antes", sostuvo la madre y afirmó que los directos de la escuela no tomaron medidas sobre la protesta y les permitieron que realicen la sentada.