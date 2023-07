Maltrato y crueldad animal: registran riñas de perros y gallos en Jujuy

En Jujuy se continúan registrando casos de maltrato y crueldad animal al visibilizarse las riñas de perros y gallos. Al respecto, Dafne Rodríguez, presidente del Instituto de Derecho Animal, dialogó con AM630 y explicó cómo se debe actuar ante estos delitos.

"Esta acción está prohibida con una ley complementaria al Código Penal que es la Ley 14.346 en el Art. 3 Inc. 8 que dice que serán considerados actos de crueldad aquellos actos públicos o privados de riña de animales", indicó Rodríguez.

La pelea de perros está prohibida por el Código Penal y cualquier persona que tome conocimiento de que se realizan estas prácticas/delitos, deben denunciarlo en la comisaría más cercana o bien hacerlo de forma anónima a través de la página tupista.org

"Se realiza seguido este delito, el tema es que muchas veces la gente no quiere denunciar, no es porque sea un vecino, sino que en la riña de perros o gallos, hay gente muy importante involucrada. Es decir, hay nombres bastantes pesados donde se llega a apostar camionetas de 0km incluso, entonces son gente que tienen un poder adquisitivo muy importante y ese es el tema. La gente no denuncia por miedo", precisó la presidente del Instituto de Derecho Animal de Jujuy.

Desconocimiento de leyes penales sobre maltrato animal

En este sentido, Rodríguez explicó que a fines del 2020 realizó una denuncia por riña de gallos, la cual terminó con la entrega voluntaria de los gallos porque si bien fue denunciado como un delito penal, le solicitaron que lo haga por el juzgado contravencional.

"Primero en el contravencional no está tipificado por lo cual no tendrían jurisdicción para actuar y tampoco debería hacerlo si existe una ley penal con lo cual, me dijo el fiscal 'que te lo entreguen voluntariamente'", indicó Rodríguez.

Luego agregó: "Debería ser fácil erradicar este delito, pero la ignorancia y el desconocimiento de las leyes de las personas que están obligadas a conocerlas, hacen que no trabajen como corresponde o por ahí te dicen tengo delitos más importantes".

Por otro lado la abogada especializada en Derecho animal aseguró: "Quiero aclarar que no existen perros de pelea, existe gente que utilizan a los animales para pelear y los entrenan para eso".

Y finalizó indicando: "Todo lo que es un acto de maltrato y crueldad animal, conlleva una perversidad implícita. Es decir, que la persona que comete actos de maltrato y crueldad animal, es una persona perversa que no tiene empatía y que rosa la psicopatía".