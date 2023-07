María Becerra llegará a Jujuy en septiembre en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La cantante estará el 29 de septiembre en la elección reina nacional que será en el Estadio 23 de Agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Tras algunos días de conocer la llegada de la artista a Jujuy, lanzaron a la venta las entradas para el show que promete ser un éxito.

Venta de entradas para ver a María Becerra en Jujuy:

Las entradas estarán a la venta por canales digitales. Según dieron a conocer en las últimas horas, se podrán adquirir por medio de la web www.passline.com desde este miércoles 26 de julio hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock.

Para comprar entradas es necesario crear un usuario y registrarse en la plataforma donde se aportan datos y se registra el método de pago que puede ser tarjeta de crédito, debito o pagos en efectivo por medio de bocas de pago.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a María Becerra en Jujuy?

El precio de las entradas para ver a María Becerra en Jujuy varía según la ubicación en el Estadio 23 de Agosto. El precio mínimo es $2.5000 y el precio máximo es $15.000.

Los precios disponibles son los siguientes:

Popular: 2.500

Preferencial: $5.000

Platea baja: $7.000

Platea alta: $9.000

Campo de pie: $10.000

Campo sentado: $15.000

Desde la organización remarcaron que la entrada se paga a partir de los 6 años.

María Becerra

Quién es María Becerra: la artista que sufrió bullying en la adolescencia y se hizo un lugar en la música

María Becerra es una joven artista de 23 años. De ser una estrella de YouTube, se convirtió en una influyente figura en las redes sociales y finalmente alcanzó la cima de las listas de reproducción de música.

Infancia y desafíos:

Desde muy joven, María se sintió atraída por la actuación, el canto y la pintura. A los 6 años, comenzó a estudiar música, pero su extrema timidez la hizo buscar una forma de exponer su talento sin estar frente a un público. Así nació su canal de YouTube, que le permitió mostrar sus habilidades a una audiencia sin enfrentar el temido escenario.

En los últimos años reflotaron en redes sociales los videos que María hizo siendo una niña.

Lucha contra el bullying:

Criada en Quilmes, María también tenía una pasión por el fútbol y solía jugar en un potrero cercano a su casa. Sin embargo, sus días escolares no fueron fáciles, ya que fue víctima de bullying, lo que afectó su confianza y la hizo sentirse expuesta a los malos tratos. Esta fue una de las razones que la llevó a refugiarse en la música y redes sociales, plataformas que la catapultaron a la fama.

"La pase muy mal en el colegio con mucho bullying y situaciones feas. El 2012 fue el peor año de mi vida", aseguró la joven cantante durante su paso como invitada en el programa televisivo PH, Podemos Hablar.

María brindó detalles de ese mal momento de su vida: "A mí me gustaba mucho la carpintería. Mi hermano fue a una escuela técnica. Se recibió de técnico electrónico. A mí me gustaba verlo hacer eso, quería ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces les dije a mis viejos que quería ir a un colegio técnico. Mis papás no querían, pero les hinche tanto que me anotaron. Maldito el día en que me anotaron porque la pasé muy mal".

"Éramos solo dos chicas entre 400 varones en todo el colegio. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Yo estaba todos los días quejándome. Y ¡me mandaban a mí con la psicopedagoga! La misma preceptora me decía: '¿No pensaste en no usar jean?' Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada", expresó.

El camino hacia la fama:

A los 12 años, María comenzó a compartir covers en Facebook y YouTube, pero fue un video actuando en un monólogo cómico lo que la llevó al éxito con un millón de visitas en pocas horas. Desde entonces, hacer videos se convirtió en su trabajo a tiempo completo.

Con millones de seguidores en YouTube e Instagram, las oportunidades para shows, presencias y publicidad se multiplicaron, llevándola a tomar una difícil decisión entre seguir estudiando o dedicarse por completo al mundo de las redes sociales.

En busca de su sueño musical:

Aunque el éxito en las redes sociales le brindó fama y dinero, María siempre tuvo claro que su verdadero sueño era dedicarse a la música. Dejó de enfocarse en desafíos en YouTube y apostó por su lado artístico. Su canción "High" marcó un antes y un después en su carrera, alcanzando millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Con la colaboración de Tini Stoessel y Lola Índigo, María se aleja aún más de sus raíces de youtuber y se consolida como una cantante destacada en el género urbano.