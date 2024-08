Más de 30 hectáreas fueron afectadas por incendios de vegetación en Jujuy durante las últimas horas

Focos de incendios que afectaron a una superficie total de 30 hectáreas fueron sofocados por las fuerzas especializadas en las últimas horas . El 99% de los incendios de vegetación y bosques nativos son producto del accionar del ser humano, y genera impactos sobre el ambiente, la salud de la población, y la economía local.

Por medio de un gran despliegue, el equipo de combatientes de incendios forestales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático garantizó el ataque rápido de distintos focos que se sucedieron en varios puntos de la provincia, principalmente en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, Palpalá, Santa Bárbara y El Carmen. También hubo incendios de menor magnitud en la región de Quebrada de Humahuaca que fueron inmediatamente extintos.

El personal de la Dirección de Incendios de Vegetación, que depende de la secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, luego de tomar conocimiento de distintos focos que se originaron en zona de pastizales, arbustales y bosques nativos, en varias localidades -principalmente de los Valles y las Yungas- se desplegó inmediatamente. Tanto desde la Base Central de El Brete, como así también desde las Bases Operativas de Palma Sola, Yuto, San Pedro y Humahuaca. Los trabajos contaron además con la valiosa participación de Bomberos de la Policía.

En la última jornada los equipos trabajaron principalmente sobre incendios que afectaron una superficie de más de 30 hectáreas, de las cuales el 50% corresponde a arbustal, 30% a pasto cubano, y el restante 20% a pastizales. También hubo registro de varios focos en zonas urbanas, principalmente de la capital de Jujuy, producto de la quema de basura, o alguna colilla de cigarrillo arrojada en zonas con presencia de pasto seco.

Debido a los pronósticos de elevadas temperaturas para los próximos días y al alerta por los niveles "muy alto" y "extremo" de riesgos de incendios, desde el ministerio de Ambiente y Cambio Climático solicitan a la población que adopte todas las medidas para evitar la aparición y propagación de incendios que afectan el ambiente y la salud y seguridad de las personas: no quemar basura, no arrojar colillas de cigarrillo en la vía pública, ni elementos que funcionan como lupa (vidrios y plásticos), y no prender fuego bajo ninguna circunstancia. Además, informaron que se suspenden todas las autorizaciones de quema en zonas productivas, hasta nuevo aviso.

Ante casos de incendios de vegetación y bosques nativos, la población se debe comunicar al 4271971, o al 911, 100, o 103.