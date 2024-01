Más de un mes sin Gabriel Cháves: la familia viajará a Salta para continuar con la búsqueda

Este 30 de enero se cumplen dos meses de la desaparición de Gabriel Cháves , hombre de 86 años que reside en la ciudad de San Pedro de Jujuy. La familia no pierde las esperanzas de encontrarlo por lo que continúan sin cesar con la búsqueda del abuelo.

Belén de los Ángeles Chaves, dialogó con Somos Jujuy y explicó que su abuelo salió del domicilio el 30 de noviembre a las 13 horas vistiendo camisa celeste y pantalón de grafa de color marrón y hasta la fecha no supieron más nada de él.

“Una testigo dijo que lo vio cerca de las 18.30hs por la avenida 24 de septiembre, el mismo día que él se perdió. Ella dijo que iba con una mujer del brazo y que pensó que era un familiar, pero no sabemos quién es”, indicó Belén. Desde el momento que la familia radicó la denuncia, se comenzó con un operativo de búsqueda de persona para dar con Gabriel, pero sin resultado.

A casi dos meses de la desaparición del abuelo, Belén indicó que ya no reciben novedad y que desde la policía de San Pedro les informaron que el caso pasó a manos de la división de Búsqueda de Personas de Jujuy.

gabriel chaves

La familia de Gabriel viajará a Salta para continuar con la búsqueda

En este sentido, Belén precisó: “ Quiero viajar hasta Embarcación haciendo paradas por todos lados para ver si puedo llegar a dar con él porque capaz que está por ahí y nadie le presta atención”. La joven mujer además aseguró que desde la división de Búsqueda de Personas de la capital jujeña ofrecieron acompañarlos durante el recorrido.

Belén indicó a nuestro medio que el viaje se realizará a fin de mes porque esperan juntar la plata necesaria para poder realizarlo junto a su marido: “Estamos juntando plata porque queremos alquilar un auto y así ir haciendo todas las paradas necesarias”.

¿Por qué buscar en Embarcación y Orán?

Gabriel nació en Paraguay y a los 18 años llegó a Jujuy y nunca más supo de su familia: “Él quería ver a su papá y hermanos, por eso él decía que vivía en otro lado y pechaba para irse”.

El hombre de 86 años tiene principio de alzhéimer y vive junto a sus dos nietas, dos bisnietas y el papá de las nenas: “Se olvidaba, pero volvía. Nos reconocía a todos en la casa”, explicó Belén.

Además, agregó que quieren hacer la búsqueda en Embarcación porque “él nombraba mucho ese lugar y Orán. Dice mi mamá que él se conoció con mi abuelita en Embarcación y quizás esos recuerdos le venían a la mente”.

Las esperanzas de encontrar a su abuelo

En este sentido Belén indicó: “Yo quiero encontrarlo si o si, pobrecito mi viejito, él nos crio junto con mi abuelita”.

Finalmente, la nieta de Gabriel aseguró que su abuelo podría estar deambulando por otra zona porque “los puesteros me dicen que muerto no está por que el monte estuvo quieto y muchísima gente lo buscó, familia, vecinos del barrio 25 de mayo, personal de la policía, bomberos y forestales. Dicen que los cuervos andan por arriba del monte cuando se descompone el cuerpo, pero no hay nada”.