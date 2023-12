Sigue la búsqueda de Gabriel Chávez, el abuelo desaparecido en San Pedro

Gabriel Chávez está desaparecido hace 13 días , dede el 30 de noviembre y la policía y su familia continúan su búsqueda por la localidad de San Pedro de Jujuy. El abuelo de 86 años, además padece de principio de alzheimer.

busqueda de la policía de gabriel chavez

Desde la policía de la provincia, informaron que la totalidad del personal de la Unidad Regional Dos, se encuentra abocado recorriendo diversos sectores a pie, con entrega de folletería, solicitando colaboración a la comunidad.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, pueden comunicarse al 911 o apersonarse a la comisaría más cercana.

busqueda de gabriel chávez

Belén Chavez, dialogó con el programa “La Primera Hora” de AM630 y comentó que llevaron una búsqueda por todo el interior del monte, donde se presume que habría estado ya que afirmó que salió a caminar por esa zona.

“Salió a caminar por cerca de la casa y no apareció. Está enfermo y se desorienta pero físicamente está bien”, aseguró la joven. Una vez que transcurrió el tiempo y Gabriel no apareció, “a las 18:30 nos fuimos a la policía del barrio y les mostramos una fotografía porque siempre regresaba antes de anochecer”.

Indicó, que era normal que el abuelo salga a caminar por el monte por lo que conocía bien la zona. “Recorrimos La Pichana donde se encontraban puesteros que aseguran haberlo visto y otros que no sabían que lo buscábamos, por lo que les mostramos las fotos y les pedimos que lo retengan”, explicó. Luego, dijo que su marido, un vecino y un amigo "caminaron hasta la Casa de Piedra y mi abuelo no estaba allí. No había huellas y dijeron que era imposible que llegue hasta ese lugar porque el camino estaba complicado”, detalló sobre la búsqueda que realizan en diferentes partes del monte ya que viven cerca.

policia busca a Gabriel Chávez

Cómo estaba vestido

La última vez que fue visto tenía una camisa manga larga de color celeste, un pantalón de grafa de color marrón, alpargata de color gris. Mide 1,55 metros de estatura, es de tez morcoha y contextura delgada. Tiene bigote y cabello corto.

Si tienes información que permita dar con el paradero del adulto mayor, comunícate al 101 o presentante a la unidad policial más cercana.