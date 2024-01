Ofrecen $3 millones por datos sobre una mujer que fue vista en Jujuy hace 5 años y sigue desaparecida

En septiembre de este año se cumplirán 5 desde que Miriam Carolina Chavarría está desaparecida . La mujer, que tenía 40 años y residía en Salta con su esposo y sus 4 hijos, fue vista por última vez en la ciudad de Palpalá , según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La cartera encabezada por Patricia Bullrich ofrece 3 millones de pesos como “recompensa destinada personas que aporten información que sirva para dar con el paradero de Miriam Carolina Chavarría, quien el 26 de agosto del 2019 se retiró del hogar y se perdió el rastro”.

De acuerdo a la información oficial, la mujer partió de su domicilio “luego de una discusión con su pareja y habiendo antecedentes de violencia”. Asimismo, se detalla que casi 10 días después de salir de su hogar, en Palpalá “se registra una atención en el hospital Wenceslao Gallardo”. Ese 3 de septiembre es el último rastro de Carolina Chavarría.

Macarena es hermana de la mujer y en el año 2022 brindó una entrevista a Infobae, la describió como “ultra dedicada a su casa y a sus hijos, no los dejaba solos ni un segundo". En ese sentido, expresó: "Todo esto nos llama muchísimo la atención. Jazmín -su hija más chica, que tenía 8 años al momento de la desaparición- estaba muy pegada a ella como para que de un día para el otro se vaya. Que no dé indicaciones de nada y que no llame ni nada es raro. No sabemos qué pasó”.

Con relación al matrimonio de su hermana, contó que llevaba alrededor de 20 años casada con Juan. “Siempre le preguntábamos cómo estaban sus cosas, su matrimonio. Tratábamos de generar un espacio para que ella pudiera contar lo que quisiera y lo único que solía decir es que estaba todo bien, que no había problema, que como en toda pareja había días mejores y días peores, pero jamás contó algo de violencia o que la pasar mal en su matrimonio”, explicó.

Carolina trabajaba como auxiliar de maestra jardinera en el Centro de Primera Infancia Armada Argentina de Salta capital. Cuando desapareció, sus compañeras realizaron reclamos y movilizaciones para apoyar a la familia y pedir por la aparición de su colega.

Pasaron más de 4 años y aún no hay información que permita dar con el paradero de Miriam Carolina Chavarría. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 134 o ingresar a este link.