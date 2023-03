Ola de robos en Córdoba: preocupación de estudiantes de Jujuy

En las ultimas semanas hubo una ola de robos en Córdoba y esto generó preocupación en estudiantes de Jujuy que residen en esa localidad. Alberto del Cura, representante de la Casa de Jujuy en Córdoba , solicitó que los damnificados hagan las denuncias para poder tramitar una presentación con más fuerza y arribar a una solución.

“Tendría que empezar a tratarse porque está álgido”, introdujo Del Cura en diálogo con AM630-Con Aire Jujeño. En ese sentido explicó que “no es como en Rosario” pero si hay muchos “robos rápidos” en donde les sustraen celulares, plata y pertenencias a los chicos.

Del Cura remarcó que es un problema que viene desde hace mucho tiempo y que en las ultimas semanas se profundizó. En este sentido precisó que en muchos casos no les quieren tomar las denuncias a los damnificados y eso no permite tener un registro real de la problemática.

“No tienen las denuncias, hoy pedí que los damnificados me manden una copia, pero me dicen que a algunos no les registran la denuncia en la misma policía”, señaló especificando que, si es necesario, los jujeños que se encuentren en esta situación pueden comunicarse con la casa los nuclea en La Docta para diligenciar la exposición del ilícito.

Te puede interesar: Robos piraña en Córdoba: agredieron y asaltaron a un estudiante jujeño

“Nos ha pasado un montón que nos dicen que no tienen la denuncia, solo hay una de un jujeño”, precisó dando a conocer que están buscando esta documentación para poder hacer una presentación formal con más fuerza y arribar a una solución.

“Es una situación bastante incomoda y eso sin contar los barrios alejados donde los autos pasan y les tiran piedras”, expresó contando también que quienes viajan en colectivo tienen que cerrar las cortinas llegando a Jesús María por ataques que sufren los transportes de larga distancia.

Cabe mencionar que para estos días están previstas manifestaciones en distintos puntos de Córdoba. El pedido es general, buscan mayor presencia policial para evitar los robos y los ataques que en su mayoría se congregan en el barrio Nueva Córdoba.

Te puede interesar: Inseguridad y violencia en Córdoba: crece la preocupación por la comunidad jujeña residente

En cuanto al rol de la Casa de Jujuy en Córdoba, el titular de esa institución especificó que hay aproximadamente 7.000 personas adheridas, en su mayoría estudiantes que parten de Jujuy siguiendo una carrera universitaria.

Recordando la importancia de las denuncias policiales ante algún robo o situación violenta, el titular de la Casa de Jujuy en Córdoba solicitó las constancias policiales. “Les pido que tengan cuidado y entre los amigos cuidarse. Yo haré una presentación formal para transformarme en querellante y que el pedido tenga más fuerza”, finalizó Del Cura.