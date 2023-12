Padre de María Luz Herrera: "Se lo compara con el caso de Cecilia Strzyzowski porque pasó algo similar"

A poco de cumplirse 3 meses de la desaparición de María Luz Herrera en la provincia del Chaco , los acusados de posible femicidio continúan sin dar precisiones de lo que pasó con la joven jujeña.

La investigación cuenta con dos personas con prisión preventiva en el Chaco. Se trata de Darío Ezequiel Godoy Florentín (luego de confirmar que era pareja de Luz) y Darío Ismael Godoy Ojeda (padre de Ezequiel), como sospechosos de femicidio. Ambos fueron detenidos luego de comprobar que fueron los últimos en tener contacto con la joven.

detenidos desaparición de maría luz herrera

Sebastián Herrera, padre de Luz, dialogó con AM630 y explicó cómo continúa la investigación por la desaparición de su hija: "Estamos con mucha preocupación, dolor, mucha incertidumbre" y luego agregó que, para la familia, los detenidos "son personas enfermas porque, aparentemente, mi hija quiso cortar la relación y esta persona (Ezequiel) no quiso".

Comparación con el caso de Cecilia Strzyzowski

En este sentido, Sebastián precisó que hay muchas incógnitas en torno al caso de su hija ya que no se sabe con certeza cuál es el sustento de la familia Godoy.

"Llama poderosamente la atención, quién está bancando todo este proceso porque la verdad el chico no hacía nada, no estudiaba, no trabajaba y el padre le bancaba un departamento, una moto y la camioneta Toyota que sale en todos los medios porque esa camioneta está a nombre del chico, no es del padre ", detalló el padre de Luz.

Cabe destacar que Darío Ismael Godoy Ojeda (padre de Ezequiel), según los datos que se fueron conociendo de la investigación, se dedica a la construcción por lo que, al no estar activo, no genera ingresos.

En tanto a la situación de Darío Ezequiel Godoy Florentín(pareja de Luz), Sebastián precisó: "Con mucho dolor tengo que decir que, para mí, esta persona terminó con mi hija . Creo que hubo un exceso en la discusión y esa persona se pasó, lastimó a mi hija hasta terminar con ella".

Durante la entrevista, Sebastián detalló que hay pruebas contundentes que confirman que hubo una cantidad excesiva de comunicaciones entre los dos imputados la noche que desapareció Luz: "La frecuencia en los últimos años, demuestra que ellos se hablaban una vez por mes con suerte y esa noche, del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, hubo 22 llamadas".

Sobre uno de los acusados: "Le hizo como 20 llamadas" el día que desapareció la joven

Se detectó que el 29 de septiembre, Luz ingresó a un hotel luego de irse de la casa de Darío Ezequiel Godoy Florentín: "El registro indica que ingresó a las 13.30 y a las 22 se fue. En ese periodo hay como 20 llamadas que le hace el chico a ella que duran entre 2 y 3 segundos. Parece que la convenció de volver y a la noche cuando llegó a la vivienda, hay una cámara que muestra que ella entra, y no sale más de ahí", indicó Sebastián.

En este sentido y con angustia es que el padre de la joven jujeña precisó: "Por eso es que se ha hecho un paralelismo , por así decirlo, con el caso de César Sena y Cecilia Strzyzowski porque pasó algo similar porque el gatito de mi hija quedó en el departamento del chico. Lamentablemente este chico es un enfermo".

Con profundo dolor, aseguró: "Necesito saber qué pasó para cerrar todo esto porque la mamá de Luz y yo estamos destrozados, estamos con tratamiento psicológico pero la verdad que cuesta muchísimo seguir. Cada día que pasa es muy doloroso, la incertidumbre te come la cabeza, te mata, te arranca el corazón porque vos no sabes qué pasó".

Finalmente, el padre de Luz explicó: "Lo único que le pido a Dios es que ella no haya sufrido y que esta persona hable, que diga qué pasó y nada más".