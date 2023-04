Paritarias en Jujuy: hoy habrá otra reunión y algunos piden "equidad" entre los gremios

Susana Ustárez, Secretaria General de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), dialogó con Canal 7 y explicó que este viernes fueron convocados a reunión con autoridades del Ministerio de Hacienda y el resto de los gremios que habían quedado pendientes en la anterior reunión realizada en marzo.

En tanto al aumento salarial anunciado por el Gobierno de la Provincia, Ustárez indicó: “Para nosotros fue inconsulto porque no hubo tal negociación en la mesa con los gremios que fueron convocados porque sabemos que no se planteó, de otro modo se hubiera pedido otra metodología, otra cifra. Pero evidentemente el Gobierno tomó la decisión”.

Ustarez agregó: “Por supuesto que es una ayuda económica que toda viene bien y más en la víspera del Día del Trabajador, pero la intención claramente es cambiar el humor del trabajador de cara a las elecciones”.

En comparación con el bono de fin de año otorgado en 2022, la Secretaria Gral. de APOC detalló: “La cifra no se condice con la realidad porque recordemos que este mismo monto se pagó en diciembre como una primera cuota de un bono que terminó siendo de 50 mil pesos, pero que en el tiempo se fue diluyendo por la inflación que se empezó a desatar en enero”.

Además, Ustarez agregó: “20 mil pesos en el mes de diciembre tenían un poder de compra que hoy está disminuido en un 30 o 35% a valores reales. Entonces no ayuda del mismo modo y si es fijo para todos los niveles, es regresivo es decir que incide cada vez menos y también tiene una frontera de 200 mil tras lo cual pagan 10 mil. Esta frontera no es un sueldo casi equivalente a la canasta familiar”.

Más adelante, la referente gremial detalló: “Todas estas discriminaciones no son buenas en estos llamados bonos que además no resuelven porque son por única vez y terminan una vez consumidos, quedando el sueldo de igual manera. Además el aumento del sueldo tampoco está alcanzando la inflación”.

Reunión de APOC con el Ministerio de Hacienda

Este viernes APOC mantendrá una reunión de negociación con el Ministro de Hacienda, Carlos Sadir. “Expresaremos el índice inflacionario que ya tenemos cerrado para el mes de abril, un mes que va a tener una inflación muy alta y que seguramente será superado en Jujuy porque viene siendo así. Vamos a solicitar que los aumentos sean acorde a la inflación para mantener el poder adquisitivo del salario” explicó Ustárez.

Además indicó el malestar que hay entre gremios por los acuerdos alcanzados: “El hecho de que los docentes hayan recibido un 10% en marzo, lo que no el resto de los sindicatos, genera que hoy los docentes estén en el nivel inflacionario prácticamente superando el 30% mientras que el resto no llegamos a más del 26,5%. Es decir que no solo quedamos por debajo del nivel inflacionario sino también de lo que alcanzaron algunos sectores con lo que genera irritación por discriminar en la forma en que se maneja la paritaria”.

Finalmente aseguró: “Vamos a plantear que haya una equidad entre los salarios a la hora de la paritaria que se generalicen”.