Pascuttini pidió por un sistema equitativo en la industria tabacalera: "Hay empresas que tributan lo que quieren"

Tras la decisión del Gobierno Nacional de retirar de la Ley Bases el capítulo fiscal que ponía en un marco de igualdad a la industria del tabaco, productores de las siete provincias tabacaleras en Argentina reclaman que se vuelva a incluir ese apartado en el proyecto que próximamente será tratado en el Congreso.

Desde Jujuy, la Cámara del Tabaco, a través de su titular, Pedro Pascuttini, cuestionó que se decida ceder ante las presiones de empresas que no tributan como los productores y que son beneficiadas si no se modifica la cuestión impositiva en el sector tabacalero.

En diálogo con AM 630 Jujuy, Pascuttini remarcó la posición de la Cámara del Tabaco de Jujuy y de la Federación de Productores Tabacaleros de la República Argentina.

“Desde el año 2017 que venimos advirtiendo sobre esta situación, hemos llevado a cabo medidas para llamar la atención de los legisladores, de la justicia federal y del gobierno nacional pero no se ha resuelto. Ahora vemos con sorpresa que no se haya incluido al tabaco en el apartado fiscal de la Ley Ómnibus. Eso no es bueno, no es positivo ni para la producción, ni para la Nación, ni mucho menos para las siete provincias tabacaleras que constituyen una economía regional”, explicó Pascuttini.

Es por ello que el titular de la Cámara y la Federación insistió en la necesidad de que "exista un sistema legal, firme, ecuánime y equitativo donde todas las empresas tengan su derecho constitucional de comercializar pero dentro de ese derecho de comercializar también se reafirme el derecho que tiene la Nación de percibir los impuestos internos que significan recursos para el estado nacional".

tabaco jujuy fotos inta

Pascuttini indicó que de no corregirse la decisión del Gobierno Nacional de ceder ante el lobby de una empresa y algunos diputados nacionales, la recaudación tanto de Nación como de las provincias seguirán seriamente afectadas. “Esto está menguado notoriamente por empresas como Tabacalera Sarandí, que ya no es una pyme, pero también hay otras que aprovecharon esta anomalía para tributar solo lo que ellos entienden que deben tributar amparadas en medidas cautelares que se lo permitieron. Es algo que debe corregirse y nosotros venimos peleando para que eso ocurra y exista un mayor control en la actividad, sobre todo a lo que hace a la venta de los paquetes de cigarrillos”.

Por otro lado, el titular de la Cámara del Tabaco aseguró que se trata de un "tema excluyentemente técnico, legal y jurídico de cumplimiento de todos loa actores dentro de la industria del tabaco que deben respetar lo que marca la ley, que es la 27430”.

Por último, Pedro Pascuttini calculó que este incumplimiento por parte de Tabacaleras Sarandí y otras empresas significa una merma del 40% del total de lo que debe percibir la provincia en concepto de coparticipación. “A Jujuy deberían ingresar unos 4.500 millones de pesos pero ingresan alrededor de 3.000 millones. Es un perjuicio con un daño económico irreversible para los productores tabacaleros de nuestra provincia”.