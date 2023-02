Pascuttini sobre el precio del tabaco: señalan que "NO ALCANZA" y piden reglas claras de negociación

En los últimos meses del año 2022 arrancó la carrera por definir el precio del tabaco . El objetivo de la Cámara que nuclea a los productores de Jujuy es que se “reconozca el valor” y la necesidad de reglas claras para la negociación.

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, dialogó con AM630 y reiteró una vez más las dificultades que atraviesa el sector con una inflación en dólares, altos costos y fundamentalmente la disparidad que hay entre la producción que efectúan y el precio del tabaco impuesto por los compradores.

El presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy explicó que en las ultimas horas hubo una decisión unilateral de llevar el precio a $431,74 el kilo. “No podemos aceptar, porque más allá de ser una falta de respeto, es un atropello a lo que venimos solicitando hace más de un mes”, señaló.

La fijación de precio, que según explica Pascuttini fue “impuesta”, tiene una mejora respecto del valor determinado anteriormente pero no se configura como un precio suficiente. “No alcanza, mucho menos en cuanto a las reglas claras que pedimos en diciembre antes del acopio”, fundamentó. Por otra parte, rememoró que sufrieron incrementos de luz, gas y los jornales.

“Pedimos una mesa equitativa, tenemos que tener la posibilidad de dialogar y que no se ajuste siempre sobre el productor, nuestros costos en promedio subieron más de un 130%. La Cámara del Tabaco sigue propiciando que haya una reunión para fijar el precio”, especificó Pascuttini.

De cara a lo que puede suceder en un futuro, Pascuttini expresó: “Si los compradores no miran y ven lo que le corresponde al productor, no van a tener productores en un futuro, remarcando la importancia de la actividad tabacalera para la región y no solo para Jujuy”.

Pedro Pascuttini - Presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy

Solicitaron al Gobierno provincial medidas para afrontar las consecuencias de la sequía

El Gobernador de la provincia se reunió con miembros de la Federación Productiva de Jujuy, entre ellos el presidente de la Cámara del Tabaco quien remarcó la necesidad de medidas para afrontar la situación desfavorable que produjo la sequía.

“Pedimos al Gobierno provincial contemplaciones ante la situación económica. A los altos costos y la imprevisibilidad se le suma la cuestión del cambio climático y sobre todo la crisis climática que para nosotros tuvo una fuerte influencia. Hubo sequía y eso deriva en problemas en el campo, en la economía y posteriormente en lo financiero”, señaló Pascuttini.

El presidente de la Cámara del Tabaco aseguró que en la reunión que mantuvieron con Gerardo Morales solicitaron que se declare la emergencia hídrica y la emergencia económica. “Pedimos que haya corrimiento en los vencimientos de pagos, tenemos que mirar esto como un contexto general y ver cómo podemos ayudarnos entre todos para estar mejor”, precisó.

Pascuttini remarcó que solicitaron una reunión para tratar temas del sector tabacalero de manera específica. “Queremos hablar sobre tres temas que son el precio del tabaco, la falta de agua y la nueva campaña”, explicó.

