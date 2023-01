Pedro Pascuttini sobre las negociaciones por el precio del tabaco: "Estamos en plena lucha"

Los productores tabacaleros se encuentran en plena temporada alta de la actividad al tiempo que esperan la resolución sobre el precio del tabaco. En ese marco, la Cámara del Tabaco de Jujuy continúa bajo negociaciones con los compradores.

En este contexto, Pedro Pascuttini, presidente de la entidad, dialogó con Canal 7 de Jujuy y brindó un panorama de la actual situación. “Estamos en plena lucha, en plenas acciones para poder hacer entender a los compradores que las cifras deben ser otras. En la reunión del jueves pasado, los compradores se comprometieron a concretar lo mas urgente posible una reunión de precios porque tenemos que hacerlo en forma conjunta con la provincia de Salta".

En ese sentido, Pascuttini cuestionó la “ligereza” con que los compradores afrontan las negociaciones. "Vemos que eso no va con los términos que corresponden a la seriedad de la situación de los productores de Jujuy, estamos buscando que esto se resuelva lo más pronto posible”.

Sobre la preocupante situación que atraviesan los productores tabacaleros al no contar con un precio para vender, Pascuttini manifestó que “causa serios problemas”. “Cuando hay que pagar los jornales de los trabajadores, los salarios y no se cuenta con los fondos, no se puede levantar la cosecha. Esto causa graves daños y perjuicios irreversibles”.

“La solución es que los compradores entiendan que deben considerar la cifra que estamos pidiendo desde la Cámara del Tabaco para tener los recursos, hasta que se acuerde el precio definitivo. En ese trabajo estamos y vamos a seguir luchando”, cerró.

Visita del diputado provincial Juan Jenefes

El diputado provincial Juan Jenefes visitó la Cámara del Tabaco de Jujuy para interiorizarse sobre la situación de los productores tabacaleros y el estado de las negociaciones con los compradores.

“Fue una grata sorpresa que nos visite el legislador Jenefes. Él vino con la preocupación por lo que estamos atravesando los productores, el acopio, el precio del tabaco que no está en las condiciones ni en las cifras que venimos requiriendo. Bienvenida sea su preocupación y el apoyo, nos sirve de ayuda”, indicó Pascuttini respecto al encuentro.