Por el alerta naranja del volcán Láscar, Catua y Susques reciben instrucciones diarias en caso de algún inconveniente

Desde el anuncio desde diciembre del 2022 del alerta por la actividad sísmica y una intensa cortina de humo provocada por el volcán Láscar, que se encuentra a corta distancia de Jujuy, comunicaron que la dirección del viento actual está evitando que las cenizas lleguen.

“En caso de que se produzca una erupción del volcán Láscar, a Jujuy no llegará ni lava ni piedras sino cenizas que es vidrio molido que resulta nocivo para la salud, donde no se podría salir y habría que usar barbijos. Pero no es seguro que llegue ese material a la provincia porque en esta época se registran vientos con dirección al lado oeste, pero eso no quiere decir que no pueda suceder”, comunicó Torrico en entrevista con Canal 7 de Jujuy.

“Jujuy está muy cerca de uno de los 14 volcanes activos de Chile, por lo que se lo monitorea desde el primer día de su actividad que comenzó en diciembre, tanto desde Nación como desde acá recibimos los partes y se testean los movimientos”, y agregó, “con las zonas más cercanas a Paso de Jama como Catua y Susques se realizaron grupos de Whatsapp para ir brindando instrucciones en caso de algún inconveniente”.

EL VOLCÁN LÁSCAR: DÓNDE ESTÁ Y CÓMO AFECTÓ A JUJUY

El Láscar, de 5592 metros de altitud, está ubicado en la región de Antofagasta, a 70 kilómetros del poblado de San Pedro de Atacama y a 60 kilómetros de Jujuy, registró pulsos similares en 2006 y 2015, pero entró en erupción por última vez en 1993.

Esta última fecha, los jujeños la recuerdan ya que en una mañana de abril no amaneció ya que el fuerte viento en dirección al Este, provocó que las cenizas volcánicas cubrieran el cielo de la provincia, gran parte de Paraguay, Uruguay, Brasil, y hasta las costas del Océano Atlántico.

“En el año 1993, las cenizas cubrieron todo el cielo y afectó principalmente a todo el departamento de Susques, a los mineros y productores", declaró la directora del Instituto de Geología y Minería de la UNJU, Natalia Solís.

“En ese tiempo se suspendieron las clases, se tenía que usar barbijos y no se podía salir a la calle porque hasta las calles estaban cubiertas por una importante capa de ceniza”, recordó.