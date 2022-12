La dirección del viento evitaría que las cenizas del volcán Láscar lleguen a Jujuy

Ante el anuncio del alerta por la actividad sísmica y una intensa cortina de humo provocada por el volcán Láscar, que se encuentra a corta distancia de Jujuy, comunicaron que la dirección del viento está evitando que las cenizas lleguen.

La última vez que el volcán Láscar entró en erupción fue hace casi 30 años, pero desde el sábado el incremento en la actividad del volcán del país vecino provocó una columna de humo y gases tóxicos de unos 6000 metros de altura. Esto alertó a los jujeños ya que se encuentra a 60 kilómetros de distancia.

Sobre el tema, la directora del Instituto de Geología y Minería de la UNJU, Natalia Solís, llevó tranquilidad a los jujeños y dijo que hay que esperar que los vientos no cambien de dirección. “Esperamos que los vientos sigan predominantes hacia el Norte y Oeste para que todo el material que arrojan las columnas eruptivas no sean depositadas la provincia. Actualmente no hay riesgos”, sostuvo.

La profesional también hizo mención a los frecuentes movimientos sísmicos reportados en las últimas horas, haciendo hincapié en que la actividad es latente y que Jujuy tiene volcanes inactivos. “En la provincia existe la peligrosidad sísmica, en la Puna de 2 porque los sismos son más profundos, y en los Valles de riesgo 3 ya que son superficiales”, sintetizó.

“Hay que estar alertas y que los movimientos atmosféricos sigan siendo como ahora. Estos podrían ser causa del inicio de actividad de los volcanes", agregó.