"Por la crisis", cortan el dictado de clases en la Escuela de Idiomas de Jujuy

En las últimas horas se había generado una gran preocupación por el comienzo de clases del ciclo lectivo 2024 en la Escuela de Idiomas de Jujuy y una supuesta reducción de al menos un 85% de los cargos docentes, situación sobre la cual habló con AM 630 el secretario de Gestión Educativa, Federico Medrano, para tratar de "llevar tranquilidad" a los trabajadores y alrededor de 13 mil estudiantes.

Al respecto, el funcionario del Ministerio de Educación dijo que las clases de idiomas, entre ellos inglés, francés, portugués, quechua y guaraní, funcionaban como un "servicio no formal", es decir que la institución no tenía aval de parte del organismo y no entregaba ningún diploma, a pesar de haber sido promocionada e inaugurada por la misma entidad.

Medrano también hizo mención a la preocupación por la pérdida de trabajo de los profesores que prestaban servicio en la Escuela de Idiomas: "Hay muchos cargos que no son docentes, no tenían título docente". El Secretario explicó que se llegó a esta situación porque la institución dependía anteriormente de la Secretaría de Equidad, por lo que ahora que está bajo la órbita de la que él es titular, "se va a pedir que todos tengan (título docente) y acrediten como tal".

Consultado acerca de si este año continuará en funcionamiento la Escuela de Idiomas, Medrano dejó entrever que no se dictarán más clases ya que primero buscarán "darle carácter formal" para que "los saberes y contenidos puedan ser acreditados por el Ministerio".

Sobre el malestar de miles de estudiantes y plantel de profesores que asisten desde hace años, enfatizó en que "por la crisis económica y educativa" decidieron priorizar el funcionamiento de los niveles obligatorios y formales y ejemplificó que en las escuelas del Ramal "se garantiza la enseñanza del Guaraní".

"Le vamos a dar prioridad a los niveles obligatorios: inicial, primario, medio, incluso el superior que no es obligatorio", expuso y agregó que los recursos humanos y económicos de Educación serán destinados a ese funcionamiento en detrimento de la Escuela de Idiomas, que permanecerá cerrada sin clases por tiempo indeterminado.