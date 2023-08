Por la devaluación del peso, estiman subas del 15% en materiales de la construcción en Jujuy

La medida del Banco Central de fijar el tipo de cambio oficial a $365,50 hasta las elecciones de octubre y la gran escalda que sufrió el dólar en todo el país tras los resultados de las PASO, provocó que se produzcan nuevas modificaciones en los precios de los diferentes rubros comerciales.

Facundo Sotelo, jefe de ventas de Supermat de la Sucursal Jujuy, habló con Canal 7 de Jujuy explicó que ante el panorama económico que se presentó en el país, los proveedores debieron aumentar los precios de los productos, razón que se tradujo en la venta al público en alrededor de un 15% .

“No dejamos de vender, seguimos ateniendo a nuestro público, siempre con la precaución de tener en cuenta que el precio de los materiales de la construcción está dolarizado”, explayó Sotelo sobre el impacto que sufren por la suba acelerada del dólar.

Sotelo indicó, que a pesar del aumento que realizaron, no cancelaron ninguna venta que tenían pautada. “Les pedimos a los clientes acortar los plazos de pago pero no hemos cancelado ninguna venta”. Además, confesó que tienen un amplio stock de materiales y no tienen pérdidas por el momento.

Dólar blue en Jujuy: cotiza a $800 y en algunos lugares faltan billetes

Jujuy, por su parte, no está exento de estas fluctuaciones en el precio del dólar. Los jujeños enfrentan la realidad de un dólar blue que ha superado la barrera de los $760 para la compra, una cifra que representa un incremento significativo en comparación con meses anteriores. En la céntrica peatonal de San Salvador de Jujuy, se han reportado valores incluso más altos, llegando a los $800 en algunos puntos de venta.

Además, según un relevamiento de Canal 7 de Jujuy, en muchos puntos de venta de la provincia, se han enfrentado las transacciones por la falta de billetes. Esta realidad crea un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los habitantes locales.

Un dato de referencia es el que se presentó el 14 de julio, hace un mes atrás, donde casas de cambio locales reportaron valores para el dólar blue en torno a los $520 para la compra y $530 para la venta. Este aumento notable en menos de un mes resalta la rapidez y la magnitud de los cambios en la economía.