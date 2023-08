Por los elevados costos, solicitan que se declare la emergencia del transporte en Jujuy

Las empresas jujeñas que brindan servicios de transporte dentro de la provincia solicitaron que se declare la emergencia de la actividad, debido al aumento de los costos y a las complicaciones que enfrenta en el rubro.

“A nivel provincial estamos pidiendo una emergencia en el transporte”, planteó Oscar Inklemona, titular de la Cámara de Transporte, destacando la necesidad de “que se haga algo porque los costos se han incrementado de una forma alarmante”.

Al respecto, mencionó el aumento sostenido de los combustibles y que “las cargas impositivas siguen siendo las mismas". Además, "los salarios aumentaron hace poco y dentro de pocos días volverán a aumentar por una reacción lógica del sindicato y las tarifas son insuficientes”.

En ese sentido, aseveró que “los costos se han ido a las nubes y un repuesto que hace 30 días costaba $200.000, hoy cuesta $600.000, porque no hay ninguna referencia de los valores de las mercaderías que se venden en el medio”.

A todo ello, sumó Inklemona, se agrega el hecho de que los subsidios para la actividad no se actualizan. “Los subsidios que eran un paliativo han dejado de serlo, porque no tienen ninguna relevancia prácticamente, atento a que no se ajustaron. Entonces un subsidio que hace 3 o 4 meses era de 10, hoy tendría que ser de mucho más y eso no ha sucedido”, cerró.

“A nivel nacional, si bien las tarifas son razonables, la situación económica general hace que la gente haya dejado de viajar para atender otras cuestiones más importantes, como son las propias subsistencias. De manera que el panorama es horrible y no veo cuál va a ser la salida”, evaluó el referente de la Cámara de Transporte en Jujuy.

AUMENTO DE LA NAFTA EN JUJUY

Tras la devaluación del peso y el incremento escalonado del dólar blue, los diferentes rubros empezaron a actualizar la nueva lista de precios y las petroleras no se quedaron atrás.

En primer lugar Axión, Shell y Puma Energy subieron sus precios y el 18 de agosto, YPF actualizó el costo y el litro de nafta súper se la puede encontrar a $284,4 en Jujuy .

En un lapso de 18 días, la nafta subió $31,4 ya que el 1 de agosto había incrementado a $253.

Somos Jujuy lleva a cabo un registro de la suba mensual que tiene el combustible en la provincia y tras esta nueva suba se conoció que desde inicio de año aumentó $118,7 .

En diciembre de 2022, el litro valía $165,7 y en menos de un año escaló más de $100.