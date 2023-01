Por la gran demanda de reservas, habilitarán casas de familia como alojamiento en Humahuaca

La Quebrada es uno de los puntos más elegidos del país por lo que genera la llegada de miles de visitantes en época de vacaciones, por lo que los hoteles no son suficientes para cubrir la demanda.

Por ese motivo, en Humahuaca repetirán el proceso de la habilitación de alojamientos de turistas en casas de familia, “las autoridades comenzaron a trabajan en un plan para habilitar casas particulares en las localidades de la región, debido a la alta demanda hotelera”, explicó a Somos Jujuy, el director de turismo de Humahuaca, Alexis Mamaní.

“Se está realizando un relevamiento intenso de los lugares que se habilitarían para recibir a los turistas. Todos deberán estar registrados tanto como casa de familia o como nuevos establecimientos”

Las casas habilitadas operarán desde el 10 de enero hasta fines de abril, “ya inició el proceso de apertura y conformación de la documentación correspondiente, y a medida que se vayan aprobando se irán cargando con el resto de los habilitados en la página oficial de turismo”.

“La habilitación que se les da es temporal, tiene un margen de trabajo de 4 meses, por lo que pasado ese tiempo se deberá dar de baja la promoción del lugar en las redes sociales. En caso de que quieran seguir trabajando se les solicitará otro tipo de documentación”.

Las opciones de alojamiento se pueden conocer en: www.humahuacaturismo.com

Requisitos mínimos de la clase Casa de Huéspedes según la Ley de "Regulación de Alojamientos Turísticos para la Provincia de Jujuy”



a) Tener una capacidad mínima de dos (2) plazas en dos (2) habitaciones y una máxima de

dieciséis (16) plazas en cuatro (4) habitaciones;

b) Ofrecer al público, además del alojamiento, el servicio de desayuno que debe contar como

mínimo de té, café, leche y productos comestibles;

c) La cantidad de huéspedes alojados no debe superar la proporción de seis (6) por cada

adulto del grupo familiar anfitrión y/o del personal de servicio, si lo hubiera;

d) Distinguir con señalización los espacios de uso privado del grupo familiar anfitrión, de

aquellos de uso común con los huéspedes;

e) Los miembros de la familia anfitriona y, en su caso, el personal de servicio afectado/s a la

atención de los huéspedes, deben guardar una correcta presentación personal y vestir

indumentaria apropiada;

f) Poseer una cocina apta para la preparación de alimentos, equipada con artefactos para

lavado, sistema de refrigeración de alimentos, estantería para almacenar utensilios e

insumos, basurero hermético, cocina con horno y utensilios para preparar alimentos fríos y

calientes;

g) Los dormitorios deben contar con ventilación;

Se consideran dormitorios o habitaciones aquellos locales destinados exclusivamente a esa

actividad. Deben contar como mínimo con el siguiente equipamiento:

1. Camas individuales de 0,80 mts. x 1,90 mts., camas dobles matrimoniales de 1,40 mts. x

1,90 mts. o camas cuchetas dobles de 0,80 mts. x 1,90 mts cada una;

2. Un armario o placard;

3. Papelero;

4. Iluminación general con interruptor, 1 (un) tomacorriente con indicador de voltaje;

5. Cortinas o sistema similar que asegure la oscuridad en el ambiente.

h) Al ingreso del huésped la habitación debe estar provista de una toalla y un toallón, un

cubrecama, una frazada y una almohada y un juego de sábanas por plaza;

i) Los baños pueden ser privados o compartidos. Los paramentos de los baños deben estar

revestidos con material impermeable hasta una altura mínima de dos metros (2 m) y contar

80

con ventilación natural o forzada. Deben poseer una superficie mínima de 2,00 m2, y

contar con el siguiente equipamiento:

1. Lavabo con servicio permanente de agua fría y caliente mezclable. En relación de uno (1)

cada seis (6) plazas como mínimo cuando se trate de un baño compartido;

2. Inodoro con asiento y tapa. En relación de uno (1) cada seis (6) plazas como mínimo

cuando se trate de un baño compartido;

3. Artefacto de bidet o ducha de mano, en relación de uno (1) cada seis (6) plazas como

mínimo, cuando se trate de baño compartido;

4. Receptáculo o bañera con piso antideslizante y duchas individuales provisto de

mampara o cortina de baño, con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables,

en relación de uno (1) cada seis (6) plazas como mínimo cuando se trate de baño

compartido;

5. Botiquín o repisa con espejo, iluminados;

6. Jaboneras para lavabo y ducha, toalleros, percheros, porta rollo para papel, porta vasos

y agarradera;

7. Tomacorriente combinado con indicador de voltaje;

8. Papel higiénico, jabón de tocador, toallas descartables, recipiente para residuos;

j) Contar con servicio de limpieza de las habitaciones y espacios comunes;

k) Brindar servicio de depósito de equipaje;

l) Poseer servicio telefónico;

m) Contar con servicio de custodia de valores mediante caja de seguridad colocada en

recepción u otro lugar predeterminado (sugerencia, no obligatorio);

n) Contar todas las habitaciones y espacios comunes con solados que posean revestimientos

que garanticen condiciones de seguridad e higiene;

o) Contar con un sistema adecuado de almacenamiento y recolección de residuos.