Preocupación en la Unju: "En menos de 100 días Jujuy podría quedarse sin universidad pública"

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) publicaron una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria jujeña y a la sociedad en general, en la que contaron la difícil situación que atraviesa la alta casa de estudios.

"En la cuenta regresiva: en menos de 100 días, Jujuy podría quedarse sin universidad pública", advirtieron.

Según señala el texto, se debe a que el Gobierno de Javier Milei congeló el presupuesto universitario, no solo en la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), sino en todas las universidades nacionales, lo que puso en riesgo la continuidad de la educación pública superior en el país.

"Tenemos que lograr que se actualice el presupuesto disponible al día de hoy, porque si no lo hacemos la Universidad Nacional de Jujuy y el resto de las universidades públicas del país podrían dejar de funcionar en tres meses, cuando se acaben los fondos", lamentaron.

"El presupuesto asignado por el Gobierno nacional para el funcionamiento de las universidades nacionales alcanza solo hasta el mes de mayo, porque los recursos que dispuso el ejecutivo son los mismos del presupuesto 2023, basándose en datos de septiembre de 2022. Desde entonces tenemos acumulada un 367% de inflación, es decir que todo aumentó casi cuatro veces su valor", agregaron.

El desfinanciamiento dispuesto por Milei impediría sostener el sistema universitario en todas sus facetas: desde la liquidación de sueldos a los trabajadores hasta el pago de las tarifas.

"Esto no es solamente una forma de decir: si no luchamos la Universidad dejaría de funcionar porque no habría fondos para pagar los sueldos de trabajadores y trabajadoras, sean docentes o no docentes".

"Ni San Salvador de Jujuy ni en ninguna de las sedes del interior se podrá dar clases, no habrá quién haga tareas administrativas, ni técnicas, ni de ordenamiento tecnológico o mantenimiento, limpieza de edificios y aulas, ni soñar en adquirir más espacio para las carreras con mayor matrícula y principalmente en los primeros años".

"Ni pagar la energía eléctrica, el agua, el gas, internet, ni otros servicios necesarios para funcionar, tampoco podremos reparar ni reponer nada, ya sea un tanque de agua, un calefón o una computadora".

Adiunju también anticipó "qué nos puede pasar como sociedad" en el caso de que se "extermine" la Universidad Nacional de Jujuy.

"Sin universidad pública, gratuita, laica y de calidad, Jujuy podría volver a los tiempos en que ser profesional universitario era de ricos, solamente de la gente nacida en cuna de oro. Sin universidad pública, gratuita, laica, de calidad y con compromiso social, Jujuy podría volver a los tiempos en que los conocimientos y el debate eran solamente para unos pocos elegidos, y donde solamente se tomaban en cuenta los intereses y las formas de ver de algunos sectores sociales, los de las clases dominantes", sostiene el texto.

La comunidad educativa lamentó "la motosierra de Milei dirigida hacia los estudiantes universitarios" y enfatizó en que "si no logramos revertir este diagnóstico, el Gobierno nacional podría aplicar el arancelamiento de la Universidad, es decir que los estudiantes tengan que pagar para cursar, un plan que ha sido propuesto en distintos Gobiernos de corte neoliberal y que en ninguna parte dio buenos resultados".

"Somos conscientes de que no existe voluntad política por parte del ejecutivo de revertir la situación o mejorarla, muy por el contrario estamos convencidos de que asistimos a un macabro y sistemático plan para hacer desaparecer las universidades nacionales y todo el sistema articulado, de investigación científica tecnológica e innovación de los distintos organismos nacionales y provinciales".

"Este Gobierno quiere que en Argentina solo estudie quien tenga plata para hacerlo, y quien no tenga, no", finalizaron.