Realizan la prueba de VPH en todos los centros sanitarios y hospitales de Jujuy

“Desde el Estado provincial contamos con la estructura necesaria al servicio de la salud de las mujeres para realizar en todos los efectores el test para la detección del Virus de Papiloma Humano (VPH) y especialmente, para evitar la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello cervicouterino”, explicó Carlos Zurueta, a cargo de la Dirección Provincial del Cáncer en Jujuy.

Por su parte, el referente Provincial del Programa de Prevención del Cáncer Cervicouterino, Martín Bárcena, indicó que “el test de VPH es sencillo, indoloro y permite diagnosticar la presencia del virus en mujeres mayores de 30 años, llegando a tiempo para el tratamiento de lesiones precancerosas” y recordó que “el VPH tiene una alta incidencia en la provincia”.

¿QUÉ ES EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH)?

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que afecta muy frecuentemente tanto a mujeres como a varones y que se transmite por contacto sexual. Es un virus de fácil transmisión y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas. Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal.

En la mayoría de los casos, el VPH se autolimita sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones se manifiesta de manera permanente pudiendo evolucionar a diferentes tipos de cáncer de los cuales el más frecuente es el de cuello de útero en la mujer. La infección por VPH puede evolucionar a otros tipos de cáncer como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos.

LOS CONTROLES SON LA CLAVE

Acceder a los controles médicos al menos dos veces al año es fundamental para el tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida.

“El VPH puede producir lesiones en el cuello uterino de la mujer. El virus se reconoce en la mujer mediante un test junto con el Papanicolaou y se realiza en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Si las lesiones son detectadas a tiempo se inicia tratamiento y se alcanza cien por ciento de curación”, agregó Bárcena.

Además, remarcó que “cuando este chequeo no se cumple de manera periódica, el VPH puede avanzar lesionando el cuello del útero y llegando a un diagnóstico de cáncer en estadíos no operables” y sostuvo que “ocurre también que entre las personas con diagnóstico de cáncer de cuello cervicouterino no haya estudios previos, por eso es indispensable cumplir con los controles y acudir a consulta con los profesionales”.

VACUNA CONTRA EL VPH

El método primario de prevención para el cáncer cervicouterino es la vacuna frente al VPH, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. Se aplica en dos dosis a niñas y niños de 11 años de edad con un intervalo de 6 meses y resulta de gran efectividad en la vida adulta.

CONTACTO

Por consultas, el Programa Provincial De Prevención de Cáncer Cervicouterino se ubica en Güemes 1325 esquina Coronel Puch- 1° Piso (Casa de Piedra), San Salvador de Jujuy. También se puede llamar al 388- 4315105; Hospital Pablo Soria: 0388- 4221256/57/58/59 interno 262 o al celular 388-4567339. Por mail: [email protected]