Reforma de la Constitución: el trabajo en comisiones será de consulta con expertos, apertura y diálogo

Los convencionales constituyentes Alejandro Nieva y Gastón Morales, presidente y vicepresidente del Bloque del Frente Cambia Jujuy para la Convención Constituyente , explicaron el proceso de trabajo de las comisiones que abordarán lo establecido por la Ley provincial N° 6310, de Declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Jujuy.

Alejandro Nieva celebró la sesión preparatoria con la que inició el trabajo de la Convención, y destacó que la Reforma será para "ponernos a tono con las demandas del mundo y de la sociedad, actualizando derechos, deberes y garantías".

También, Nieva explicó que durante la tarde de la jornada de hoy se prevé aprobar el Reglamento definitivo de la Convención, que establecerá las Comisiones que van a dictaminar sobre los aspectos sometidos a la reforma, y anticipó que el trabajo de las Comisiones tendrá espacio físico tanto en la Legislatura de Jujuy como en el Concejo Deliberante capitalino.

Gastón Morales, expresó a su vez que "siguiendo la premisa del presidente de la Convención Constituyente Gerardo Morales, entendemos que tenemos que llevar adelante un proceso con mucha apertura, con mucho diálogo con distintas instituciones de la provincia".

El convencional amplió que "los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, colegios, etc., a lo largo de las próximas semanas, podrán participar de ámbitos de consulta con expertos no sólo locales sino también nacionales e internacionales". "La meta es que podamos conformar para el futuro de Jujuy la Constitución más moderna y al mismo tiempo la que amplíe derechos para jujeños y jujeñas y consolide estándares que hacen a la calidad institucional para el desarrollo de la provincia", sumó.

Morales valoró que "este proceso se hace de cara a la sociedad y por eso va a enriquecer seguramente los abordajes que hoy están planteados en borradores de textos de reforma".