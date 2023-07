Santiago Ferrari, campeón del mundo en trampolín, llegó a Jujuy: "Estoy muy feliz"

Santiago Ferrari se consagró campeón del mundo en trampolín. El joven jujeño entrena desde los 3 años y hace muy pocos días alcanzó la medalla dorada en una competencia que lo proclamó en lo más alto del podio. Su entrenador Abraham Jure es quien lo formó desde pequeño y lo acompaña en sus viajes y competencias. Ambos, lograron el domingo poner en lo más alto del deporte mundial a la provincia de Jujuy.

Este martes llegó a Jujuy, dialogó con AM630 y remarcó la felicidad que sentía de estar de nuevo en Jujuy junto a su gente. “Estoy muy feliz, no me esperaba este recibimiento”, sostuvo.

“Sabía que iba a venir mi familia pero no tantas cámaras y todo esto, me puse muy nervioso. Estoy muy feliz”, sostuvo y además remarcó que se alegraba de ver este cálido recibimiento.

En relación a la competencia en Portugual, torneo donde se consagró campeón del mundo, precisó: “En ese momento pensaba en lo que me decía mi profe, que me dijo que la entrada en calor estaba fallando. Solamente estaba concentrado en las correcciones que me decía el entrenador y bueno, y confiar en que iba a salir todo bien”.

Sobre el logro alcanzado, Santigo remarcó: “No, no me esperaba ser campeón, pero bueno, creo que al recibir esa medalla es un mimo para nosotros, ya que nosotros fuimos a buscar más experiencia que otra cosa. Como dije a los otros, que como en Argentina no hay torneos y tanto nivel como el que vimos ahora, nos tenemos que salir e ir a otros lugares”.

En una reciente entrevista, el profesor Abraham Jure compartió su emoción y perspectiva sobre el destacado desempeño de Santi Ferrari en sus competencias deportivas. Si bien el profesor se muestra entusiasmado, también destaca la importancia de mantener los pies sobre la tierra y enfocarse en los valores y el camino recorrido.

“Como dijo Santi recién, es un mimo nada más, dura un rato. No dura para siempre. Lo que siempre perdura son los valores y el camino. Y alguna vez los caminos se terminan, solamente queremos protegerlo para que él pueda ser ejemplo de otros”, señaló.

En relación a la competencia, Jure señaló: “El tenía que concentrarse en lo que yo le dije que estaba fallando. Le dije que controle solo lo que puede controlar que son sus movimientos. Se ve que ya lo incorporó. Así que es un gran avance para nosotros y es algo de lo que nosotros fuimos a buscar. Esa experiencia, ese roce con el mayor nivel del mundo”

La mamá de Santiago Martín, hermano de competencias de Santiago Ferrari, fue a recibir al campeón al aeropuerto



Santiago Ferrari, el joven trampolinista argentino, se coronó campeón del mundo en Portugal en una competencia de alto rendimiento. A su regreso, fue recibido por una persona muy especial: la mamá de su amigo y compañero de competencias, Santiago Martín.

Durante años, Santi Martín y Santi Ferrari compartieron torneos y entrenamientos, convirtiéndose en hermanos de la vida. Sus mamás también se conocieron y acompañaron a sus hijos en cada paso de sus carreras deportivas.

Por eso, no fue casualidad que hoy la mamá de Santi Martín fuera a recibir al campeón del mundo a su llegada al aeropuerto. La emoción y el orgullo se palpaban en el aire, mientras las dos mamás se abrazaban y celebraban juntas el logro de Santi Ferrari.

“Esa es otra mamá, esa es otra mamá postiza”, aseguró la mamá de Santiago Ferrari al darle el recibimiento a la mamá de quien fue compañero de competencias de su hijo.

“Santi (Martín) decidió estudiar. Tuvo que dejar, a su pesar, pero bueno, se hicieron hermanos de la vida. Ellos viajaban juntos siempre compitiendo en gimnasia de trampolín, doble minitramp, en distintas. Estaban como hermanos, hacían también sincronización, así que eran como un dúo dinámico”, sostuvo la mamá del compañero de vida del campeón del mundo.

Refiriéndose al sentir de su hijo que decidió otro camino distinto a la gimnasia, aseguró: “Mi hijo está feliz, yo vengo en representación de toda la familia”. Asimismo, argumentó que como Santiago Martín no podía acudir, quiso que ella estuviera presente. “Es mi hermano, mamá, por favor anda. Yo no puedo estar ahí pero vos si”, le solicitó.