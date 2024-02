Sigue vigente el alerta naranja por calor extremo para gran parte de Jujuy: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige alerta naranja por temperaturas extremas para un sector de la provincia de Jujuy. El calor podría generar consecuencias en la salud de las personas y recomiendan tomar precauciones.

De acuerdo a lo comunicado por el organismo, será afectada el área comprendida por:

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zona baja de Dr. Manuel Belgrano

Zona baja de Tilcara

Alerta naranja por calor extremo en Jujuy

El grado de alerta es naranja porque las temperaturas pueden tener un efecto de moderado a alto en la salud. “Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, explicaron desde el SMN.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR GOLPES DE CALOR

Tomá mucha agua. Mantenete hidratado todo el tiempo, no esperes a tener sed.

Usá ropa liviana y clara, preferentemente de algodón para que respire tu piel.

Evitá la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando más pega el sol.

Si salís al sol, usá protector solar y repetí la aplicación cada par de horas.

Buscá lugares frescos y ventilados para refugiarte del calor.

Comé comidas livianas y frescas como ensaladas y frutas, evitá las comidas pesadas.

Tomá duchas o baños de agua fresca para regular la temperatura corporal.

Evitá el alcohol y las bebidas con mucha cafeína, te deshidratan más.

Prestá atención a los síntomas de golpe de calor: mareos, náuseas, piel enrojecida.

No te exijas demasiado físicamente, descansá y relajate.

Jujuy: anunciaron un alerta amarillo por tormenta para la zona de la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para una zona de Jujuy y se estima que la fuerte lluvia llegue por la noche.

Las localidades que estarán afectadas son: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 70 km/h”, informó el SMN. Asimismo, indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

alerta amarillo por lluvia en Puna

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.