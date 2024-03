Sobre la situación de la Universidad Nacional de Jujuy: "Atravesamos una fuerte crisis pero no en peligro de cierre"

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) publicaron una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria jujeña y a la sociedad en general, en donde contaron la difícil situación que atraviesan a raíz que se congeló el presupuesto universitario .

Liliana Bergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy dialogó con el programa “La Primera Hora” de AM630 y explicó que la crisis atraviesa a todas las universidades del país “pero no hay peligro de cierre en Jujuy”.

Sobre la carta abierta de Adiunju, aseveró que la carta abierta fue elaborada por uno de los gremios de docentes investigadores de la Universidad Nacional en donde plantearon su “profunda preocupación por la situación financiera no solo particularmente de la Universidad de Jujuy, sino también de las Universidades Nacionales. El resto de la administración pública y hasta los distintos hogares también tienen una situación compleja”.

La vicerrectora explicó como son los fondos que reciben por parte del Gobierno Nacional. “Tenemos por disposición de Nación congelado nuestro presupuesto del año 2023 y además teníamos el presupuesto del año 2022 para la administración pública nacional porque no se aprobó el presupuesto 2023 y trabajamos con el de hace dos años. Con la inflación que sufrimos estos años, tenemos un fuerte retraso y se estima que se debería actualizar en un 300% para garantizar el funcionamiento normal” y como consecuencia, se produjo una pérdida en el salario de los docentes, personal no docente e investigadores.

Asimismo, afirmó que el presupuesto de las Universidades Nacionales representa un porcentaje dentro del presupuesto de la administración. Los investigadores se “ven despreciados por el tema de la inflación y esto es lo que manifiestan en su carta”.

“Estamos en un momento donde la educación pública de las Universidades no garantiza la propia educación. La Universidad no tiene previsto arancelar pero si necesitamos para trabajar la ayuda de distintos organismos y de acuerdo con la provincia, la posibilidad de seguir sosteniendo al Universidad. La educación pública universitaria en Argentina y Jujuy está atravesando una fuerte crisis, pero no en peligro de cierre ”, aseveró Bergesio.

Aseguró, que hay 40 mil estudiantes en la sede, en instancias de pre grado, grado y pos grado. En cuanto a personal docente está conformado por 2.800 personas y 1.700 personas no docentes.

Instancias de diálogo

Bergesio, informó que hace una semana los rectores del NOA se juntaron con el subsecretario de políticas universitarias y “estamos recibiendo gastos reducidos porque no contemplan la inflación que recibimos y generaron por parte de las universidades medidas para poder funcionar con esta reducción”.

“Hoy vamos a tener una reunión extraordinaria de nuestro Consejo Superior que es la máxima autoridad de la Universidad Nacional para declarar la emergencia financiera y edilicia y nos habilite a optimizar espacios. Es una medida de emergencia para seguir trabajando y funcionando con el Consejo Interuniversitario Nacional", culminó.