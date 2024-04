"Te has ido pronto de mi vida": las palabras de las familias de los jóvenes abrapampeños que murieron en Córdoba

A menos de tres semanas de la desgarradora partida de los jóvenes abrapampeños Tiziano Tejerina y Sebastián Liquín, sus familias difundieron una emotiva carta de agradecimiento para todo el pueblo jujeño y para quienes estuvieron acompañando y brindando asistencia desde aquel fatídico 28 de marzo.

Carta de agradecimiento de los familiares de Tiziano y Sebastian

Con palabras cargadas de sentimientos encontrados, dolor y tristeza, las familias indicaron:

"Te has ido pronto de mi vida Que no puedo resignarme. Siempre me acuerdo de ti, en cualquier lado; En cualquier momento: de día y de noche; Siempre miro el cielo, a las estrellas; Y me pregunto si me verás aún, Si me extrañas tanto, como yo lo hago..."

Más adelante, en el escrito explicaron cómo viven el día a día tras la partida temprana de ambos jóvenes y cómo logran sobrellevar la ausencia gracias al acompañamientos de los seres queridos: "Nuestros días, desde aquel 28 de Marzo en horas de la mañana, no fueron ni serán los mismos porque en nuestras existencias hay un gran vacío; ese hueco no sólo es en cada uno de nuestros corazones, es en el corazón de varios jóvenes de aquí cerca y de por allá lejos; es un faltante en cada veinticuatro horas; en cada minuto hay algunos segundos de total oscuridad; de soledad, de debilidad, de incredulidad, de hostilidad; de dura aceptación y de incomprensión total; de tantas sensaciones amargas. Mas todo ello se multiplicaría si no estuvieran los amigos, los compañeros; Pablito y la familia toda que trata de ser el sostén ante aquellas flaquezas y ante aquellos instantes de abatimiento, esos que parecen interminables y que parecen arriarnos a un horizonte insípido e iluso.

Es difícil expresar palabra alguna de a ratos, a veces es complicado aceptar compañías; pero a pesar de todo y, seguramente como lo quisieron Sebita y Tiziano no podemos ser ingratos, y por ello tomamos el valor para escribir estas líneas".

Además, también expresaron el agradecimiento a cada una de las personas, instituciones, familias y conocidos que acompañaron y ofrecieron ayuda desde el momento de la tragedia: "Todas las gracias para aquellos que resisten y persisten junto a nosotros; atravesamos este doloroso y tormentoso mar que sin cada uno de ustedes no podríamos salir a flote y encaminarnos hacia aquellos sueños y metas que nos heredaron estas joviales sonrisas: Luis Sebastián y Sergio Ticiano.

De corazón; Sergio Tejerina-Alicia Armella: Roxana Ariadna, Rodrigo René. José Luis Liquín-Noemí del Carmen Guerra: Rodrigo Nicolás y Camila Soledad".

Cómo fue el trágico incendio que se cobró la vida de los dos jóvenes universitarios

Todo comenzó cerca de las 04.45 del jueves en el edificio Aguaribay, ubicado en Yrigoyen 398 del barrio Nueva Córdoba, cuando el departamento 12 A donde residían tres jóvenes jujeños, empezó a incendiarse.

Pablo Apaza , uno de los tres jóvenes estudiantes que se encontraban en el inmueble, logró descender hacia un balcón del piso 11 y fue rescatado por los bomberos que lograron ingresar por el complejo colindante.

Tiziano Tejerina de 18 años y Sebastián Liquín. de 19 , se arrojaron a un patio interno ante el avance del fuego. El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, precisó a los medios locales que se produjo el deceso instantáneo de Tiziano mientras que Sebastián fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Urgencias.

Durante el incendio unas 35 personas se autoevacuaron. "Estábamos durmiendo y tipo 04.30 escuchamos que gritaban 'auxilio, auxilio, fuego", contó una vecina del edificio. Luego agregó: "Nos asomamos y miramos para arriba y vimos fuego. Al ratito se escuchó que algo cayó, no sé si fue uno de los chicos o que tiraron algo".

Despedida de los restos de Tiziano Tejerina

Despedida de los restos de Sebastián Liquín