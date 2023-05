Tiene 10 años y representó a Jujuy en la feria del libro de Buenos Aires: "Me cansé de estar con el celular y comencé a leer"

Isabella Albarracín tiene 10 años y hace 3 que comenzó un camino entre libros que pudo coronar recientemente en Buenos Aires, lugar donde representó a Jujuy .

Isabella estuvo en Entre Líneas y contó que todo inició cuando tenia 7 años. “Estábamos en pandemia y yo no quería ver más las pantallas y comencé a leer y vi un video de Nik, el de Gaturro, que decía que todos podemos hacer nuestros libritos y me inspiré para hacer le mío”, introdujo la niña.

La niña contó que antes de la pandemia no había tenido aproximación con los libros. “No me gustaba leer y comencé a hacerlo con lo más básico que fueron los libros de Gaturro, tiene pocos diálogos y me reía mucho”, señaló con mucha simpatía.

Además, Isabella remarca: “Quiero que los niños sepan de esto y se inspiren, que puedan leer mucho más de los que leen hoy”.

De cara al futuro y con mucha convicción, la niña lectora sostuvo: “Me imagino siendo escritora, quiero ser eso cuando sea grande, aunque también pienso ser científica o abogada”.

Isabella Albarracín - Foto: Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

La mamá de Isabella reluce con mucho orgullo la impronta que tiene su hija a la hora de leer, escribir y presentar su obra. “Es un orgullo tremendo, no solo por los libros sino por como se desenvuelve delante de todos. Cuando ella nació yo estaba terminando mi carrera y su papá también, creció viéndonos leer mucho y creemos que eso le llegó”, precisó.

Además, explicó que fue la niña la que llegó con una cartilla abrochada con el objetivo de publicar su propio libro y de manera oportuna, vieron la publicación de un curso para hacer historietas y pudieron cualificar el trabajo de Isabella junto con la colaboración de una tía en la digitalización.

“Ella ya tiene otros proyectos”, remarcó la madre de Isabella y la niña acotó que su experiencia en la feria del libro de Buenos Aires la llevó no solo a conocer a Nik, su escritor favorito, sino también representar a Jujuy. “Cumplí dos sueños”, expresó.

Entrevista completa de Isabella Albarracín en Canal 7 de Jujuy:

Declararon de interés municipal la obra de Isabella:

El 17 de mayo del 2022 se declaró de Interés Municipal la Historieta “Doki”, teniendo como autora a María Isabella Albarracín López de diez años. El trabajo junto a la pequeña promesa de la narración continuó, ya que presentó su obra este año en la Feria del Libro, en el Stand de Jujuy.

En este contexto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirmó: “Venimos hace tiempo trabajando con Isabella, una niña que concurre a la Escuela Lavalle de nuestra ciudad y que tuvo la posibilidad de escribir libros de caricaturas y llegar a la Feria del Libro en Capital Federal, hay que destacar el trabajo que viene desarrollando, sus ideas, su desarrollo que es muy importante y le deseamos lo mejor para ella y su familia”.

Por su parte, la concejala María Galán, impulsora de la Minuta, dijo “la tarea que desarrolla Isabella es un orgullo, un ejemplo a seguir para todos. El Deliberante continuamente colabora y ayuda a estas iniciativas literarias, que sin lugar a dudas incentivan a la lectura. Es por ello que le queremos agradecer que hayan tenido el gesto de donar un ejemplar a nuestra Biblioteca y valorar estas acciones que engrandecen a nuestra juventud”.