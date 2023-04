Día Internacional del Libro: cinco recomendaciones para leer hoy

Este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, proclamado en 1995 de forma oficial por la UNESCO, fecha que, a su vez, coincide con el día del fallecimiento de grandes escritores como William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes, aunque se sabe que este último murió un 22 de abril pero su entierro se dio al día siguiente.

Desde Somos Jujuy sostenemos este espacio de literatura de ficción y no ficción y, si nuestros lectores y lectoras lo quieren así, de recomendación de libros a cargo de @tourdelibros, una cuenta de Instagram que desde Jujuy genera contenido acerca literatura, autores y sus obras.

Cinco opciones para leer en el Día Internacional del Libro

“Gentiles criaturas” de Jorge Accame (Ediunju)

(El narrador de) Accame escribe en un momento: “Casi todo es sobre la muerte. Quizá todo. El arte, el amor, el deseo serían distintos si fuéramos inmortales. No. Ni el arte, el amor y el deseo existirían si fuéramos inmortales”. Horror, deseo, sexo, memoria y poesía. Todos esos condimentos en la novela de uno de mis autores favoritos.

“Páradais” de Fernanda Melchor (Literatura Random House)

La mexicana Fernanda Melchor es una de las voces más potentes de la literatura latinoamericana actual. Después de “Temporada de huracanes”, vuelve con una historia en la que con su particular estilo aborda la violencia y la desigualdad y explora el límite sutil en que el deseo se convierte en obsesión y muerte.

“Hombres de mar” de Marcelo Constant (Sudestada)

Libro de viajeros ambientado en el territorio de lo que hoy sería la Puna jujeña. Desde hace 15 años que no llueve en Pastos Grandes y Salí Alí, comisionado del pueblo, guiado por las noticias y viejos informes de navegantes, se convence e intenta convencer a los habitantes de aquel lugar de que esa tierra se convertirá en un mar por el derretimiento de los polos. Para ello deben construir un puerto y un faro. Esperé esta segunda edición más de 10 años. Ustedes no dejen pasar tanto tiempo.

“El petiso orejudo” de María Moreno (Tusquets)

María Moreno y no ficción, la combinación que no falla. La autora cuenta la historia de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Oreja o el Petiso Orejudo, que fue detenido en Buenos Aires a principios del siglo XX acusado de cometer al menos once delitos, entre ellos tres asesinatos y ocho intentos de homicidio. ¿Lo espeluznante? Todas sus víctimas eran niños. El libro es un abordaje acerca de la inmigración, la miseria y la soledad, sin dejar de lado la atención crítica al discurso psiquiátrico normalizador y configurador de la pobreza y la violencia.

“El tercer paraíso” de Cristian Alarcón (Alfaguara)

Toda memoria es una ficción y “El tercer paraíso” está escrito a partir de recuerdos de la vida íntima e historia familiar de Cristian Alarcón.

Mientras construye su jardín, el autor da testimonio sobre sus paraísos perdidos, deseados y construidos y, otra vez -como en “Si me querés, quereme transa” y ”Cuando me muera quiero que me toquen cumbia”-, los personajes de las mujeres son los más poderosos.