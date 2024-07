La democracia más longeva con candidatos octogenarios

Desde que declaró su independencia, Estados Unidos se ha mantenido como el abanderado de la democracia continua, que se remonta a más de 200 años. Sin embargo, no dejamos de considerar a Atenas y al pensamiento clásico greco romano como inspiradores de los primeros rastros de democracia de la historia.

Los padres fundadores de Estados Unidos y autores del documento El Federalista, que buscaban la ratificación de la constitución del país del norte, son considerados también como uno de los antecedentes a partir del cual, la democracia se ha constituído en un tipo de sistema político por antonomasia en las sociedades occidentales.

La democracia gringa se encuentra hoy en un marco de proceso electoral, y hace unos días pudimos observar el primer debate entre el candidato republicano y el demócrata. Ese debate nos mostró un escenario complejo, más allá de lo netamente electoral, se puso de manifiesto un problema de salud del candidato y actual presidente de Estados Unidos Joe Biden.

Con algunos antecedentes de problemas cognitivos, que ya viene arrastrando el candidato demócrata, nos lleva a interrogarnos como desafío central la aptitud mental del actual presidente y su candidatura para disputar el poder por un periodo más, es decir por cuatro años más.

Si bien ambos candidatos son octogenarios, Donald Trump aún muestra que sus capacidades intelectuales están intactas, y su rol de líder, con energía y resistencia, lo revelan más fuerte que su adversario. Lo cual le serviría para contrastar con Biden y plantear fuertemente si debe renunciar no solo a la candidatura sino dar un paso al costado en la administración de aquel país.

Trump podría capitalizar ese escenario a su favor, pero ello no está ocurriendo por ahora, ya que todavía se recuerda la mala gestión en pandemia y la cantidad de fallecidos por covid, como también la insurrección al congreso en enero de 2022, lo cual significó una grave amenaza a aquella democracia.

Los demócratas deben lidiar con éste problema que los pone en jaque por su complejidad y por lo tanto en lo que puede derivar, principalmente en el sentido de responsabilidad de gestión de gobierno que aún le restan algunos meses.

Traemos aquí a George Lakoff, autor del libro No pienses en un elefante obra relacionada con la frase inglesa The elephant in the room (un elefante en la habitación) que hace referencia a una verdad o un problema que son evidentes, que están ahí, pero que individual o colectivamente, se ignoran, lo cual describe la situación que atraviesan hoy los demócratas.

Lakoff, en ésta obra trataba también de convencer a los demócratas de que debían desprenderse del marco intelectual convencional ya que si pensaban en un elefante -mascota de los republicanos- indefectiblemente los vincularían al partido opuesto y su discurso quedaría mediatizado activando un marco de referencia condicionante. Vemos aquí, que la obra de Lakoff encaja en la situación que envuelve hoy al partido demócrata.

En esa línea, y quizás en virtud de éste planteo de Lakoff, los demócratas salen a reconocer que Biden no es joven, pero que su gestión tiene mejores resultados que la trumpista, tratando de indicar de esa manera que su adversario es peor.

Seguramente quedan flotando en el aire varios planteos o interrogantes, que entendemos son de capital importancia porque no solo se refieren a la salud del presidente de una de las potencias globales, sino también a los destinos de aquel gobierno y su papel en el concierto internacional.

Por eso, compartimos aquí algunos interrogantes que nos parecen más relevantes y que quizás nos ayuden a entender el contexto de campaña electoral norteamericana. ¿Les alcanza a los demócratas reconocer el problema de salud de su candidato? ¿Los republicanos podrán capitalizar a su favor éste problema? ¿Quién está detrás de Joe Biden en momentos difíciles? ¿Quién toma las decisiones en el ejecutivo? ¿Hay tiempo para instalar otro candidato?

Claudio Gareca

Docente en Ciencia Política