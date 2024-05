La batalla cultural llevada al plano internacional

En las relaciones internacionales encontramos diferentes áreas de acción como la cooperación, la política internacional, la economía internacional y un aspecto poco conocido pero muy importante es el derecho internacional público (que abarca las relaciones entre Estados Nación). Los usos y costumbres entre países luego del flagelo de la segunda guerra mundial se vieron reflejados en la Carta de Naciones Unidas, entre ellos, sobre el que vamos a hablar hoy, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, contenido en el Art 2 inc 7 donde Naciones Unidas habla sobre los principios rectores en las relaciones internacionales. Se expresa de la siguiente manera “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados [...]”, está disposición aplica para las relaciones entre Estados, y entre Organismos Internacionales con Estados Nación.

Lo que sucedió hace pocos días entre España y Argentina es un sobresalto diplomático que levantó todas las alarmas en ambos países, pero no es la primera vez que el presidente Javier Milei realiza comentarios injuriando a otro mandatario; ya sucedió en el pasado con Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuando se refirió a él como “terrorista asesino”. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo se aplica la disposición de Naciones Unidas? Es difícil plantearlo ya que depende de cómo lo interpreta el país que es injuriado y cómo se actúa frente a tales acciones. El gobierno español decidió tomar medidas frente a lo dicho por Milei en la cumbre del partido de ultraderecha VOX que se estaba realizando dentro de España, pero lo particular es que el Ministro de Relaciones Exteriores no utilizó el argumento del Derecho Internacional, sino que solicitaron un pedido de disculpas y frente a estas acciones el gobierno argentino redobló la apuesta.

El presidente Milei ha estado muy activo en el ámbito internacional, participó en debates ideológicos, definió su postura en las Naciones Unidas y expresó su doctrina de política exterior. Además, ha mantenido enfrentamientos verbales con otros líderes, lo que ha dejado una marca personalista en la diplomacia argentina, algo pocas veces visto y usualmente derivado de una alineación ideológica. Estos eventos reflejan tanto la noción de la “batalla cultural” como la influencia de la religión y el pensamiento reaccionario en la política exterior. En particular, las recientes tensiones entre España y Argentina, desencadenadas por los comentarios injuriosos, en principio por el Ministro de Transporte español, luego los del presidente Milei hacia el mandatario español, Pedro Sánchez, ilustran la complejidad de aplicar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Aunque su suposición de que la lucha internacional se reduce a un enfrentamiento entre democracias y autocracias, izquierda y derecha puede parecer una visión limitada y superficial de los asuntos mundiales, esta idea encuentra eco en otras partes del mundo, en este caso con Abascal defendiendo los comentarios del presidente Milei. Es evidente que hay fuerzas y actores que buscan reconfigurar la política interna de las naciones y el sistema internacional en su conjunto. Por lo tanto, Milei se encuentra en una especie de “coalición de reaccionarios”, lo que atrae la atención mediática a nivel internacional como nos plantea en uno de sus últimos escritos Tokatlian.

Facundo Guzmán, licenciado en Relaciones Internacionales

IDEOLÓGICOS PARA AFUERA Y PRAGMÁTICOS PARA ADENTRO

El Gobierno nacional viene demostrando, como venimos sosteniendo en notas anteriores, falta de expertise, de experiencia e incompetencia en la praxis política, ello lo vemos reflejado internamente en materia de administración pública nacional y en sus relaciones exteriores, dejando expuesto lo endeble de su política exterior.

Sin embargo, entendemos también que la búsqueda de legitimidad de la gestión hoy se asienta por encima de la calidad política, ello es un dato objetivo de la realidad que se manifiesta en la brutalidad del contraste y radicalización del discurso con sus adversarios tanto internos como internacionales.

En esa línea podemos hablar de un liderazgo avasallante de Milei, como sostiene el politólogo Mario Riorda, animándose a hacer cosas que otros no hacen, como, por ejemplo, romper con la institucionalidad, para el caso, las relaciones internacionales con otros estados que nunca nos hubiésemos imaginado, como España.

El politólogo Adam Przeworski, teórico de la ciencia política y analista de temas relacionados con la democracia y la economía política, expresa que la democracia implica una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, en convivencia pacífica, concepto que claramente no encaja en la lógica libertaria, principalmente si observamos las disputas a nivel internacional con Pedro Sánchez y otros líderes regionales.

No debe escapar a nuestra opinión que el posicionamiento ideológico extremo, del presidente Milei, le estaría sirviendo para aplicarlo afuera, externamente, contrastando con otros líderes políticos, mientras que, para adentro, en la política doméstica interna el pragmatismo le sería útil, sino veamos cómo negocia con los legisladores nacionales el voto para el acompañamiento de la ley bases.

Continuando con el razonamiento que venimos proponiendo, la Ciencia Política nos colabora con dos conceptos fundamentales para abordar ésta realidad política multifacética. En tal sentido, se habla de una faz agonal, que es la lucha y disputa por el poder, en un marco de respeto y sana convivencia, que es lo que no se da en esos términos, insisto aquí con las relaciones con otros dirigentes políticos y en las relaciones internacionales últimamente, y una faz arquitectónica que se refiere al diseño y ejecución de planes de gobierno, que tampoco vemos que se materialicen en la realidad.

Entonces nos planteamos aquí algunos interrogantes que nos interpelan y se los trasladamos a ustedes para que juntos pensemos y analicemos la realidad política argenta ¿la política exterior puede ayudar a legitimar la gestión del gobierno nacional? ¿las credenciales ideológicas del oficialismo hasta qué punto tienen valor por sobre la falta de políticas públicas? Si se animan a comentarnos sus opiniones, los leemos atentamente.

Agradecemos al diario Somos Jujuy por permitirnos escribir estas líneas de opinión en forma colaborativa

Claudio Gareca

Facundo Guzmán