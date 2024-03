¿Encontrará el PJ la carta de navegación correcta?

El viernes 22 de marzo en el micro estadio de Ferro el PJ nacional convocó a sus congresales para tratar temas centrales que hacen a su organización, y entendíamos que, en virtud del contexto político por el que atraviesa el país, y el duro resultado de las elecciones pasadas para el peronismo, los alentaría a tomar decisiones capitales como la elección y designación de la nueva presidencia y la conformación de la mesa de acción política, bueno ello, no sucedió, teniendo la posibilidad de contar con alrededor de 900 congresales en representación de casi todas las provincias. Una convocatoria desperdiciada, y un claro indicio de que todavía el PJ nacional sigue sin encontrar su lugar bajo el sol.

Con respecto a Jujuy se decidió en esa asamblea nacional dar continuidad a la intervención del PJ local por un año más, y con los mismos interventores, sí aquellos que no volvieron más por Jujuy y no contestaron más sus celulares. Quizás por ello la diáspora continúa en el pj jujeño. Solo quedaron en el recuerdo los 32 años de peronismo en Jujuy contados desde el advenimiento de la democracia. Con pocos dirigentes que pudieron agiornarse al siglo XXI, y encajar en los nuevos paradigmas políticos.

Sin dudas que la decisión de continuar con la intervención partidaria dejó contentos a quienes entienden que era necesario extender el plazo para posteriormente llamar a internas. La triada de legisladores nacionales del justicialismo se enrolan en esa línea interventora, que les da el tiempo suficiente para engordar y generar más musculo político de cara a potenciales internas. Sin embargo, entre ellos disputarán el armado de las listas para las intermedias del 2025, que están muy cerca, batallando quien tiene más cuotas partes en el pj.

El atributo de la triada pejotista es que pertenecen a nuevas generaciones, por tanto, entendemos que tienen una mirada diferente de la política, aunque algunos conservan aún mañas de la vieja política y un celo excesivo con otros dirigentes. A pesar de ello, la militancia peronista y los jóvenes peronistas esperan un proyecto político alternativo, moderno, responsable y de verdadera oposición al radicalismo y a los nuevos espacios que hoy disputan poder en Jujuy.

Quienes hasta hace poco se decían líderes del peronismo jujeño, anti intervencionistas, hoy carecen de sucesores naturales, de soldados que actúen como puntas de lanzas y que los sostengan. La política cambió y no lo advirtieron, por eso se los está llevando puesto la misma política. Aquella les está soltando la mano, y lo peor que les puede pasar es que la política los deje creyendo ellos que dejan la política.

Si bien en el peronismo jujeño hablamos de nuevas generaciones, ello no significa que está en nuevas manos, sí en manos de sub cuarenta y sub cincuenta, que contarían con la experiencia y nuevas formas de entender y hacer política. Cabe un interrogante aquí ¿ésta dirigencia encontrará la carta de navegación correcta?